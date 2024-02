Annuncio bomba: “Hanno preso Osimhen”

Clamoroso annuncio sul futuro di Victor Osimhen: tifosi a bocca aperta, lo hanno già portato via da Napoli

Il futuro di Victor Osimhen è già scritto e sarà lontano da Napoli. Una notizia che non sorprende, visto e considerato che il bomber nigeriano ha firmato, poco prima di partire per la Coppa d’Africa, un sostanzioso rinnovo di contratto con tanto di clausola da 120 milioni di euro, per semplificare appunto la sua cessione.

Quel che invece sorprende è che proprio in queste ore, dopo la lunga assenza causata dal torneo disputato e perso in finale con la sua Nigeria, sia arrivato l’annuncio sulla sua prossima destinazione. Ed è un annuncio clamoroso.

Di voci ne sono circolate parecchie negli scorsi mesi. Anche negli ultimi giorni alcune testate estere lo vedevano come candidato principale a sostituire Kylian Mbappé al PSG. Fin dagli anni passati è però stato chiaro che nella mente di Osimhen il passaggio successivo all’Italia avrebbe dovuto essere la Premier League, il massimo delle aspirazioni per ogni giocatore nigeriano.

Ed è proprio in Premier che sembrerebbe essersi già accasato. Lo ha confermato, in maniera piuttosto clamorosa, un grande ex protagonista del calcio inglese, leggenda vivente di un club che avrebbe deciso di pagare la clausola di Victor pur di poterlo avere dalla prossima stagione.

Victor Osimhen, futuro già scritto: ecco dove giocherà il bomber nigeriano

Se c’è una squadra di Premier che quest’anno sta deludendo in campionato come e forse più del Napoli, considerato quanto ha speso sul mercato negli ultimi anni, è il Chelsea. La formazione di Pochettino galleggia attualmente a metà classifica, lontanissima dalla zona Champions, e secondo molte fonti sarebbe ormai già proiettata sulla prossima stagione.

Quella che dovrà essere, almeno in teoria, del definitivo rilancio. E proprio per poter sfidare le altre big inglesi con un’arma in più nel proprio arsenale, i Blues sarebbero pronti a fare follie pur di strappare Victor Osimhen al Napoli.

A confermarlo è stato William Gallas, ex calciatore francese e leggenda del Chelsea, ai microfoni di Genting Casino: “Credo che prenderanno Osimhen durante il mercato estivo. Sarà l’erede di Drogba“.

Nonostante per caratteristiche non siano molto simili, il nigeriano nella mente dei Blues e dei suoi tifosi potrebbe rappresentare, come l’ivoriano, il grande trascinatore, la punta di diamante di una squadra che dovrà tornare a competere non solo per un posto in Champions, ma anche per la vittoria del campionato. “Didier era forte, Victor è anche veloce. Secondo me farà sfracelli in Premier“, ha chiosato Gallas.

Una previsione che sembrerebbe in linea con le ultime dichiarazioni dello stesso Osimhen, rilasciate durante la Coppa d’Africa: “So già cosa voglio fare. Per ora voglio solo finire alla grande la stagione, rilassarmi con mia figlia e poi finalmente prendere la decisione che ho già preso“.