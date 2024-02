“Ti amo”, sorpresa d’amore per Elisabetta Gregoraci: chi è il suo speciale “ammiratore”

Dalle ultime rivelazioni sembrerebbe che la showgirl Elisabetta Gregoraci abbia un nuovo spasimante: ecco la sorpresa d’amore che le ha fatto.

Di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci (classe 1980) è stata una modella ed è tuttora una showgirl e conduttrice televisiva. Dopo essere stata eletta Miss Calabria, nel 1997 prende parte al concorso più famoso a livello nazionale: Miss Italia. Nonostante non riesca a vincere la tanto ambita corona, classificandosi solamente al 24esimo posto, Elisabetta Gregoraci conquista la fascia Miss Sorriso.

Miss Italia è un importante trampolino di lancio per lei nel mondo della moda. Viene scelta per sfilare come modella per diversi stilisti, sia in Italia e sia all’estero; ad esempio, tra gli altri si ricordano Dolce & Gabbana e Giorgio Armani. Successivamente, la Gregoraci inizia a lavorare anche sul piccolo e grande schermo. Nel 2002 decide di partecipare alla trasmissione “Veline”, convinta di poter diventare una delle nuove ragazze ballerine di “Striscia la Notizia”. Mentre, il regista Carlo Vanzina la seleziona per interpretare una parte nella pellicola “Il cielo in una stanza” (1999).

Il progetto televisivo che la sta occupando al momento è la co-conduzione del programma “Mad in Italy”, considerato uno spin-off di “Made in Sud”, assieme al duo comico Gigi e Ross. La trasmissione comica, musicale e, più in generale, di genere verità viene mandata in onda in prima serata su RAI Due. Il programma viene registrato presso gli Studi RAI di Napoli e prevede che artisti comici emergenti e conosciuti, provenienti da tutta Italia, propongano alcuni brevi sketch.

Nuovo ammiratore di Elisabetta Gregoraci: la sorpresa romantica a casa

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo un primo incontro nel novembre 2005, Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore dichiarano di avere una relazione sentimentale e si sposano nel giugno del 2008. Subito dopo, Elisabetta Gregoraci rivela ai giornali e alle televisioni di aspettare un figlio, che nascerà nel 2010 e lo chiameranno Nathan Falco. Dopo sette anni di matrimonio, Briatore e Gregoraci decidono in maniera consensuale di separarsi.

Elisabetta Gregoraci condivide molto spesso sui suoi profili social la vita personale e quotidiana. Negli ultimi giorni si è scoperto che la showgirl avrebbe un nuovo spasimante che si sarebbe presentato in casa sua facendole una romantica sorpresa d’amore. Molto probabilmente, Gregoraci è già molto presa perché nel momento in cui lo vede, lo abbraccia, buttandogli le braccia al collo. Nella breve descrizione del video postato sui social, Gregoraci scrive “Ti amo tanto amore mio”. Ma chi è veramente il nuovo spasimante della showgirl?

Per il giorno di San Valentino, Elisabetta Gregoraci ha vouto fare una sorpresa ad una persona importante. Una volta tornata a casa, si è appostata dietro la porta di casa leggermente aperta, pronta per fare l’agguato al suo nuovo “ammiratore”, non appena fosse entrato in casa. Nel momento in cui lo spasimante entra, si presenta con un bellissimo mazzo di rose e Gregoraci lo ricambia con un bellissimo abbraccio.

Ma la vera identità dell’ammiratore segreto viene subito rivelata! Si tratta, infatti, del giovane figlio di Gregoraci, Nathan Falco, che ha voluto omaggiare la sua mamma nel giorno della Festa degli Innamorati con un bellissimo e coloratissimo mazzo di rose.