Tra Bonolis e la Rai si intromette Sonia Bruganelli: perché non vuole il passaggio

Paolo Bonolis è pronto a tornare in RAI ma sulla sua strada si mette la Bruganelli: perché l’ex moglie non vuole farlo andare via da Mediaset?

Nelle ultime settimane Paolo Bonolis è tornato diverse volte sull’argomento del suo futuro professionale. L’amatissimo conduttore ha affermato infatti di essere piuttosto stanco e di avere continuato a condurre i suoi programmi televisivi per mero senso del dovere.

Paolo ha infatti spiegato che sa perfettamente che dai suoi programmi dipendono moltissime famiglie e che, per evitare di far perdere il lavoro a tante persone ha onorato il suo impegno contrattuale fino all’ultimo. C’è da dire però che quella del conduttore non è una stanchezza di tipo fisico: Bonolis è ancora in forma brillante sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale.

Ad averlo stancato è invece il fatto di fare gli stessi programmi ormai da troppi anni avendo completamente perso ogni tipo di stimolo. Proprio per questo motivo sente il bisogno di riposare la mente per dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo o, almeno, a qualcosa che non fa da tanto tempo.

C’è anche da dire che in virtù della sua esperienza Paolo Bonolis è un professionista estremamente esigente. Il conduttore è infatti autore della maggior parte delle sue trasmissioni, che sono per lo più format originali. Non ama condurre programmi scritti da altri e, proprio per questo motivo, è molto difficile trovare dei progetti che siano interessanti per lui.

Il trasferimento in RAI: Sonia Bruganelli dice no

Stando alle ultime voci che si stanno rincorrendo nel settore televisivo, Paolo Bonolis sta seriamente pensando di tornare a condurre in RAI, azienda alla quale è sempre stato profondamente legato nonostante il grande successo ottenuto in tanti anni di conduzione a Mediaset.

Considerando anche il fatto che Amadeus ha lasciato vacante il trono di Sanremo, Paolo Bonolis potrebbe essere un ottimo candidato alla sua successione, quindi le condizioni per un ritorno di Bonolis in RAI ci sarebbero tutte. A remare contro è però Sonia Bruganelli, almeno stando a quanto ha affermato recentemente il giornalista Alberto Dandolo. Secondo la sua versione sono interessi economici a indurre la Bruganelli a opporsi al trasferimento di Bonolis in RAI. L’ex marito della Bruganelli è infatti il conduttore di due programmi per cui la SDL 2005, la società di casting di Sonia, cura da anni la produzione. Se i due programmi dovessero fallire o chiudere dopo la partenza di Bonolis, la Bruganelli perderebbe un sacco di soldi.