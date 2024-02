Emma Marrone mai così bella: look total black, capelli scuri e un fascino elegante e chic

Sui social Emma Marrone si mostra più bella che mai, il look total black mette in risalto le sue curve da sogno e manda il web totalmente in delirio.

Con la sua favolosa bellezza e la sua sensualità da vendere Emma Marrone incanta tutti ogni volta che si mostra ed è impossibile che passi inosservata agli occhi di chi la segue e la ama. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia spettacolare, di fronte al suo fascino irresistibile perdono sempre la testa.

In passato è diventata famosa grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, da quel momento ha conquistato un successo dopo l’altro ed è sempre più amata e seguita dai suoi tantissimi e affezionati fan. La scorsa settimana è tornata sul palco dell’Ariston come concorrente della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Apnea’. Con la sua voce pazzesca e il suo incredibile talento come sempre ha steso chiunque.

Emma Marrone è amatissima anche sui social, dove condivide spesso la sua quotidianità con tutti coloro che con grande affetto la seguono. Sul suo profilo Instagram conta oggi ben 6,6milioni di follower, questi impazziscono ogni volta che la vedono. I suoi post infatti fanno sempre il boom di apprezzamenti e like, la nota cantante è un vero spettacolo.

Look total black e sensualità alle stelle, Emma Marrone infuoca il web

Nel giorno di San Valentino la cantante ha augurato ai suoi tantissimi fan una buona festa dell’amore e ha ricordato loro di ascoltare il suo brano ‘Apnea’, quello con cui ha gareggiato a Sanremo 2024. Nello scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram è più bella che mai.

La foto la ritrae in posa, con un’espressione super travolgente e ammaliante che ha steso praticamente tutti, con un look total black ha fatto perdere totalmente la testa a tutti coloro che la seguono e la amano. Emma Marrone indossa un abito nero attillato che mette in risalto il suo corpo da urlo, ad infuocare soprattutto il web però è stata la profondissima scollatura.

Il vestito che indossa infatti è scollatissimo e rischia di mostrare fin troppo, mentre lei è in posa si intravede il suo fantastico décolleté e l’occhio dei fan è caduto subito lì. Questi ammirandola in tutto il suo splendore non hanno capito più nulla e come al solito l’hanno riempita di like e complimenti. Con i capelli scuri e un fascino elegante e chic ha conquistato tutti, è davvero incantevole.