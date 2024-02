Dramma in casa Juve, crociato ko: stop lunghissimo

In casa Juventus, problemi derivati da un brutto infortunio: lesione al crociato e giocatore costretto a un lungo stop

Nonostante la delusione per gli ultimi passi falsi, che hanno allontanato la vetta della classifica con l’Inter che sta volando via, in casa Juventus c’è la consapevolezza che la stagione in corso sia comunque positiva.

Nessuno si aspettava, all’inizio dell’annata, una squadra bianconera così competitiva, che fino a qualche giornata fa ha lottato punto a punto con i nerazzurri ed è largamente dentro il primo obiettivo stagione, quello del ritorno in Champions League. Ma le difficoltà per Allegri e soci sono state molte.

Il tecnico livornese è tornato nell’occhio del ciclone dopo le ultime prestazioni negative, ma non si può negare che fin qui abbia svolto un ottimo lavoro. Compattando il gruppo, lavorando su giocatori che di fatto c’erano già lo scorso anno, visto che il mercato in entrata, sia in estate che a gennaio ha offerto poco, facendo ritrovare alla Juventus la grinta e l’efficacia dei tempi migliori, almeno fino a poche settimane fa.

Allegri ha dovuto fare i conti anche con qualche infortunio di troppo specialmente in difesa, con la coperta diventata improvvisamente corta a centrocampo per le assenze di Pogba e Fagioli per le vicende extra campo che li hanno visti protagonisti, con un attacco che non sempre è stato performante e con Chiesa e Vlahovic che sono stati in alcuni momenti a mezzo servizio.

Al netto di tutto questo il giudizio complessivo sull’annata della Juventus può essere necessariamente considerato in attivo. Anche se a proposito di infortuni, la lista si allunga ulteriormente con un grave stop.

Juventus, stagione finita dopo l’infortunio al ginocchio: la Next Gen nei guai

Infortunio che riguarda però la Next Gen, la formazione giovanile bianconera che è impegnata nel campionato di Serie C, nel girone B. Dopo un periodo dai risultati davvero negativi, la squadra di Brambilla si è risollevata con una bella serie di vittorie. Ma adesso dovrà fare a meno fino a fine stagione di uno dei suoi punti di riferimento.

La vittoria contro la Torres, seconda in classifica, è stata pagata a caro prezzo. Il capitano Fabrizio Poli ha riportato una distorsione al ginocchio destro, che ha comportato, come la risonanza magnetica ha evidenziato, la lesione del crociato anteriore. Inevitabile l’intervento chirurgico e di conseguenza il lungo stop.