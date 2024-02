Urla e parole forti a Uomini e Donne, lite senza precedenti con Tina Cipollari show

Dopo la puntata di “Uomini e Donne”, duro scontro con Tina Cipollari all’interno dei camerini: tutti rimangono senza parole.

Condotto da Maria De Filippi, il programma televisivo “Uomini e Donne” viene trasmesso su Canale 5 dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata abbinato al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Uno dei giovani scelti per ricoprire il ruolo di tronista è Brando Ephrikian di 22 anni. Nato a Treviso, racconta di provenire da una famiglia di artisti, di amare moltissimo lo sport e di non riuscire a vivere una vita che non sia adrenalinica e dinamica. Il programma di Maria De Filippi è la sua prima esperienza televisiva, nonostante ciò si trova abbastanza a suo agio davanti alle telecamere. In questo momento, Brando sta portando avanti la conoscenza di due corteggiatrici: Beatriz e Raffaella.

Tuttavia, il giovane tronista sembra molto indeciso: è sicuramente attratto da entrambe le ragazze, ma vorrebbe qualche sicurezza in più e una dimostrazione maggiore del loro sentimento nei suoi confronti. Infatti, nel corso della trasmissione, sia Beatriz che Raffaella hanno minacciato Brando di abbandonare lo studio se non avesse preso una decisione. Tra le due corteggiatrici, però, il rapporto che appassiona gli amanti del programma è quello con Beatriz D’Orsi.

Lite accesa tra Tina e la corteggiatrice dopo la puntata

Al momento i riflettori dello studio di “Uomini e Donne” stanno puntando su una delle corteggiatrici del Trono Classico: Beatriz D’Orsi. La giovane ragazza ha 25 anni e studia Scienze Politiche all’Università di Milano, città dove vive. Il suo passato è abbastanza complicato e doloroso perché all’età di 7 anni è stata data in adozione ad una famiglia italiana dai genitori brasiliani. Beatriz si è presentata a “Uomini e Donne” e solo in un secondo momento ha deciso di approfondire la conoscenza con il tronista Brando.

Brando ha dichiarato spesso che Beatriz è una bellissima ragazza, ma è anche colta e intelligente. Purtroppo, nel corso delle ultime puntate del dating show di Canale 5, è scoppiata una lite accesa tra la corteggiatrice e l’opinionista Tina Cipollari che non si è conclusa davanti alle telecamere. In più occasioni durante questa stagione di “Uomini e Donne”, Tina e Beatriz hanno dimostrato di non sopportarsi. In particolare, dopo la fine della scorsa puntata Tina era entrata nel camerino del tronista per disturbare Brando e Beatriz. La corteggiatrice non sopporta l’invadenza e sbotta contro l’opinionista.

Beatriz ha paura che l’opinionista si intrometta troppo nel loro rapporto e possa influenzare così il pensiero di Brando su di lei. Dunque, la corteggiatrice chiede a Tina di impicciarsi un po’ di meno e di lasciarli parlare in privato. A Tina questo non sta bene perché non si lascia zittire facilmente, tanto che la discussione non si ferma nei camerini, ma continua anche nella puntata successiva.

Tina sottolinea il fatto che il suo ruolo di opinionista le permette di esprimersi su tutto quello che accade e si domanda perché Beatriz sia così preoccupata del suo giudizio. “Forse – conclude Tina – perché hai paura che io possa aprirgli gli occhi?”, riferendosi a Brando.