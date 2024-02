Hanno il caos nella mente e nella vita: ecco i segni zodiacali che amano il disordine

Alcuni segni zodiacali vivono benissimo nel loro disordine e non c’è modo di farli cambiare: stare accanto a loro può essere un caos!

Ci sono persone che hanno bisogno di avere sempre tutto perfettamente sotto controllo: le finanze, l’agenda degli impegni di lavoro, le relazioni di amicizia e quelle amorose. Altre persone invece hanno un carattere completamente opposto e, per potersi esprimere liberamente ed essere davvero felici, hanno bisogno di vivere senza troppe regole.

Nel loro caso il disordine diventa un modo di essere e una sorta di spinta per vivere felici in un ambiente pieno di stimoli. Certo, per chi vive con loro è una situazione davvero stressante ma cercare di cambiarli è assolutamente inutile: sarebbe solo fatica sprecata.

I segni più disordinati dello zodiaco

GEMELLI – Questo segno d’aria è famoso per essere intelligente, comunicativo e pieno di interessi. La sua intelligenza estremamente duttile e brillante, però, lo porta ad avere mille interessi, a cominciare da tante attività diverse e spesso senza portarne a termine nessuno. Per questo motivo i Gemelli finiscono per vivere una vita spesso molto disordinata e in una casa che rispecchia il loro carattere. In alcuni casi cercano anche di dare un ordine a ciò che hanno intorno ma, anche quando ci riescono, è una situazione che dura molto poco.

CAPRICORNO – I Capricorno sono persone ordinatissime, pragmatiche e precise in ogni ambito della loro vita tranne in quello domestico. La loro casa è sempre in disordine e spesso non è nemmeno troppo pulita. Questo segno infatti pulisce solo lo stretto indispensabile, spesso soltanto dove si vede e solo per non farsi rimproverare. Ha anche l’abitudine di abbandonare oggetti su qualsiasi ripiano, ritrovandosi la casa letteralmente sommersa da cose che non hanno mai trovato un posto. Dal momento che il disordine in casa è l’unico ambito in cui il Capricorno rinuncia ad avere tutto sotto controllo, gli si può perdonare di essere un po’ trascurato.

PESCI – Il segno dei Pesci passa la maggior parte del suo tempo lontano dal mondo reale, perso in qualche sogno a occhi aperti o in qualche progetto che agli occhi della maggior parte delle altre persone potrebbe sembrare così campato in aria da essere irrealizzabile. Per questo motivo i Pesci non hanno alcun senso pratico e nella maggior parte dei casi la loro abitazione è estremamente disordinata proprio a causa del fatto che non riescono a tenere in ordine le cose così come non riescono a tenere in ordine la propria mente. Non si tratta sempre di un male: nella maggior parte dei casi si tratta di un disordine pieno di creatività.