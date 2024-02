Tutti aspettavano questo momento: adesso è ufficiale, Sinner vola in classifica ATP

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: colpo di scena per Jannik Sinner, balzo in avanti in classifica

Jannik Sinner spicca il volo. O meglio, lo ha già fatto ormai da circa sei mesi a questa parte, ma finalmente può iniziare a vederne i risultati anche in termini di ranking. Ormai è ufficiale, o quasi.

L’ATP ha un nuovo numero tre del ranking, ed è proprio il nostro azzurro. Manca davvero una manciata di punti per renderlo aritmetico, ma è solo questione di ore. Dopo la vittoria con Raonic ai quarti di finale di Rotterdam, nulla sembra poter davvero impedire a Jannik dei proseguire la scalata al vertice.

Che il tennista azzurro avesse grandi possibilità di conquistare il terzo posto nel ranking ATP grazie al torneo di Rotterdam era chiaro ormai da diversi giorni. Alla vigilia del primo 500 dell’anno, era arrivata infatti la notizia piuttosto importante, in tal senso, del forfait di Daniil Medvedev, che nei Paesi Bassi avrebbe avuto un titolo da difendere.

Con la rinuncia del russo, aritmeticamente a Jannik sarebbe bastato riuscire a vincere il torneo per superare, di soli cinque punti, il suo rivale in classifica. Le cose però nelle ultime ore sono cambiate, e in meglio, per l’altoatesino. E tutto ancora una volta grazie a un assist involontario dello stesso Medvedev.

Sinner vola in classifica grazie a Medvedev: altro forfait per il russo

Non fosse stato a Rotterdam, Jannik avrebbe avuto comunque grandi chance di sorpasso nelle prossime settimane, visto che Medvedev era chiamato a difendere molti più punti rispetto all’azzurro. Il russo ha però voluto semplificargli le cose. E questo, in un certo senso, per colpa dello stesso Sinner.

Quanto successo in finale a Melbourne ha lasciato segni evidenti sul fisico e sul morale di Medvedev. Apparentemente privo d’infortuni, il numero 3 al mondo ha preferito in realtà prendersi una lunga pausa dal tennis, come fatto anche da Djokovic, per ricaricare le batterie in vista del Sunshine Double di marzo.

Da poche ore è dunque ufficiale anche il suo forfait al torneo di Doha, un 250 in cui difendeva un altro prestigioso titolo. E questo cambia molto per Sinner in classifica. Adesso infatti il tennista azzurro è ancora più proiettato a diventare numero tre.

Potrà farlo in due modi diversi: vincendo il torneo di Rotterdam (in questo caso salirà al terzo posto dal 19 febbraio), o anche solo arrivando in finale (aritmeticamente sarà al numero 3 dal 26 febbraio).

Ormai è dunque quasi certo: l’Italia sta per avere il suo nuovo numero 3 nel ranking ATP, il primo in assoluto nell’Era Open, il secondo dopo Pietrangeli se si considera ancora il ranking arcaico utilizzato fino agli anni Settanta. E la sensazione sempre più forte è che si tratti solo del primo passo in una stagione che potrà regalare all’azzurro e a tutti i suoi tifosi ancora grandi soddisfazioni.