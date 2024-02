Beatrice Luzzi potrebbe lasciare la casa più spiata d’Italia? Le voci sull’abbandono fanno tremare i suoi fan.

Giorni particolarmente difficili quelli che sta vivendo la nota attrice nella casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi stringerà i denti fino alla fine oppure deciderà di varcare prima del previsto la porta rossa?

Ormai da decenni è possibile trovare in tutte le case una televisione. Quest’ultima si rivela essere uno strumento di comunicazione molto apprezzato per via della sua semplicità di utilizzo. Permette, d’altronde, un accesso facile e veloce a contenuti di diverso genere. Il tutto mentre trascorriamo dei momenti all’insegna del relax, comodamente sdraiati sul divano o sul letto.

Tante le trasmissioni tra cui poter scegliere in base ai propri gusti personali. Tra i programmi che sono riusciti a farsi maggiormente largo nel corso degli anni non possiamo non citare i reality show. Ne è un chiaro esempio il Grande Fratello che, fin dagli esordi, cattura l’interesse di tantissimi telespettatori. Quest’ultimi sempre più curiosi di scoprire come si evolvono le vicende e le relazioni dei vari protagonisti in gioco.

Beatrice Luzzi via dal Grande Fratello? La voce sull’abbandono (che fa tremare i fan): cosa è successo

Al timone dell’edizione in corso del Grande Fratello troviamo Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sono Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli in veste di esperta del mondo social. A mandare avanti la baracca, ovviamente, gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il cast attuale, ricordiamo, vede la presenza di volti sconosciuti prima di entrare nella Casa e altri che vantano, invece, una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Tra questi citiamo l’attrice Beatrice Luzzi, che è anche una delle concorrenti più amate dal pubblico. Proprio per questo motivo le ultime voci in merito ad un suo possibile abbandono non sono passate di certo inosservate. Ma cosa è successo? A quanto pare la puntata andata in onda mercoledì 14 febbraio ha lasciato un bel po’ di strascichi nell’attrice. Per l’occasione, ricordiamo, sono state trasmesse le immagini della discussione con Marco Maddaloni durante la gita fuori porta concessa agli inquilini della Casa.

Un episodio che sembra aver scosso l’attrice, che al termine della puntata ha preferito isolarsi per un po’ a bordo piscina, per riflettere. Alcuni concorrenti, come ad esempio Stefano Miele, hanno cercato di consolarla. Anche Letizia Petris ha cercato di parlare con Beatrice Luzzi, con quest’ultima che ha affermato: “Non ho voglia di parlare, scusa. Non ho voglia neanche di ascoltarti. Sono piena di orrori, sto cercando di non morire. Lasciatemi stare, così tra qualche giorno mi riprendo. Voglio stare da sola, non ho alternative. Mi guardano i miei figli, voglio riprendermi. Prima o poi tornerò, non ho alternative. Ora preferisco stare da sola”.

Dopo il discorso fatto da Mirko Brunetti, anche Perla Vatiero si è recata da Beatrice per parlare con l’attrice. A quel punto Beatrice Luzzi si è messa la coperta in faccia affermando di apprezzare il suo gesto, preferendo però rinviare il confronto. “Appena rimetto in piedi i pezzi torno, sono spappolata ora”, ha sostenuto la Luzzi. Un momento di sconforto che non è sfuggito ai fan. Quest’ultimi temono che l’attrice abbia raggiunto il limite e che per questo possa decide di abbandonare il reality. È davvero così, oppure l’attrice riuscirà a stringere i denti e continuare fino alla fine? Non resta che vedere le prossime puntate!