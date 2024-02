Stai alla larga da questi segni zodiacali: sono dei veri artisti nel collezionare nemici

In questo articolo parliamo di segni zodiacali che sono davvero “maestri” nel farsi dei nemici. Scopri di quali si tratta e se c’è anche il tuo

L’astrologia non è una scienza esatta ma è in grado di spiegare, attraverso l’allineamento dei pianeti che influenzano i vari segni zodiacali, se ci saranno situazioni più o meno favorevoli per ognuno di loro.

Essa analizza le caratteristiche preponderanti dei vari segni, facendo emergere vari tratti della loro personalità, nel bene e nel male. Vi sono segni zodiacali che sono più esuberanti di altri, alcuni sono timidi, altri hanno la tendenza a essere creativi e così via. Non tutti credono all’oroscopo, ma la verità è che anche chi non lo dice, di nascosto, un’occhiatina la dà.

Nella vita capita di non andare d’accordo con tutti, per varie vicissitudini, e questo può influire in varie situazioni. Il punto è che, a prescindere da chi abbia ragione o meno, farsi troppi nemici può essere un rischio, in quanto si potrebbero vivere episodi che mettono molto alla prova la sensibilità della persona. Ma scopriamo i segni zodiacali che tendono a inimicarsi persone, in linea generale.

Segni che tendono a farsi dei nemici: quali sono

Ci sono dei segni, come detto, che non amano contornarsi di molti amici, ma il problema è che di nemici ne hanno molti.

A volte accade a causa del loro atteggiamento, ma possono anche esserci ben altre ragioni per questa tendenza a inimicarsi le persone. Quel che è certo è che tante persone non li sopportano. Secondo alcuni esperti astrologi, sono questi i tre segni che hanno più nemici nel panorama dello zodiaco.

Uno di essi è l’Ariete (21 marzo-20 aprile). Questo è un segno molto impulsivo, che si lascia prendere dalle situazioni senza fare attenzione a ciò che può conseguirne. Da ciò, scaturiscono diversi fraintendimenti. Ecco perché hanno parecchi nemici. Idem per il segno dello Scorpione (23 ottobre-21 novembre). Gli Scorpione sono leali, tendono a proteggere gli altri, ma se non si fidano non si fanno problemi a creare disaccordi. Hanno la tendenza a essere vendicativi e non dimenticano se qualcuno ha fatto loro del male.

E infine, il segno del Leone (22 luglio-22 agosto). I Leone hanno sempre bisogno di riconoscimento e questo può portare a delle tensioni non indifferenti. La loro arroganza non piace a molti, e quindi è facile inimicarsi persone.