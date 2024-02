Berrettini ha già dimenticato la Satta: arriva il cuore sui social

Matteo Berrettini dimentica l’amarezza della fine della storia d’amore con Melissa Satta: reaction a forma di cuore sui social

In un periodo molto duro dal punto di vista professionale, per Matteo Berrettini è arrivata una ulteriore mazzata. La rottura con Melissa Satta è stata un fulmine a ciel sereno per tutti, il naufragio improvviso della storia d’amore tra lui e la showgirl non è stato certamente facile da digerire.

E dire che i due, che stavano insieme da più di un anno, sembravano filare d’amore e d’accordo, inseparabili non appena avevano un po’ di tempo da trascorrere insieme tra i rispettivi impegni. Proprio per questo, non appena era iniziato il 2024, c’erano state avvisaglie impossibili da ignorare, visto che non li si vedeva, di colpo, più insieme nei post sui social.

Da quanto si apprende dai rumours, la crisi sarebbe rapidamente deflagrata tra i due quando Melissa ha iniziato a parlare di mettere su famiglia. Un passo per il quale Berrettini però non si sentiva pronto. E così, con prospettive tanto diverse, l’addio è stato inevitabile.

Nella mente di Berrettini, probabilmente, la preminenza andava al ritorno ad alti livelli nel tennis, ritrovandosi dopo un lungo periodo di inattività e di difficoltà fisiche e psicologiche. Per diverse stagioni, è stato il portabandiera del tennis italiano, trovandosi poi a convivere con diversi infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento.

Oggi Matteo è scivolato oltre il centesimo posto nel ranking Atp, ma ha ancora tutto il tempo di rifarsi, a 28 anni ancora da compiere. L’obiettivo è riprendersi il tempo perduto, sperando di ritrovare la competitività che lo aveva visto grande protagonista nel circuito ATP.

Matteo Berrettini, il post dolcissimo dedicato al fratello Jacopo

La Satta è già il passato, Berrettini si dedica ad altri amori. Ma non parliamo di vita sentimentale questa volta. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con protagonista il fratello Jacopo.

Insieme al ‘piccolino’, come lo ha definito affettuosamente, si è allenato nell’ultima settimana a Montecarlo, cercando di ritrovare un’accettabile condizione fisica. Il sorriso nello scatto lascia effettivamente intuire che Matteo stia per ritrovare la forma migliore, o almeno è la speranza dei tifosi, a partire da Indian Wells, dove tornerà finalmente in campo dopo uno stop dalle competizioni ufficiali che dura ormai da quasi sei mesi.