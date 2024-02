Certificazione Unica gratis e in pochi click: come ottenerla subito senza andare al Caf

Come ottenere la propria certificazione unica? Niente panico: esiste un metodo semplice, veloce e a costo zero per accedere a questo importante documento.

A tutti noi è capitato o capiterà di dover produrre la certificazione unica. Si tratta, lo ricordiamo, del documento che attesta i redditi derivati da lavoro dipendente o autonomo, in relazione a uno specifico periodo di imposta.

In questi casi, non si sa mai bene dove andare a parare: il datore di lavoro? Oppure il commercialista? O magari un Caf? In realtà, esiste un metodo molto più immediato e conveniente per procurarsi questa certificazione.

Andiamo per ordine. La certificazione unica viene di regola fornita dai datori di lavoro ai dipendenti o agli autonomi che hanno prodotto reddito nell’arco di un determinato anno. È un documento obbligatorio e fondamentale affinché il lavoratore possa dichiarare correttamente i suoi redditi. Nello specifico, la certificazione unica deve anche essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno (ma in alcuni casi la scadenza è posticipata fino a novembre, per i redditi che non riguardano il modello 730).

Ma cosa fare se, per le regioni più diverse, abbiamo bisogno di tale certificazione e non ce l’abbiamo a portata di mano? Ecco la soluzione.

Le “istruzioni” per la certificazione unica dalla A alla Z

La tecnologia, e in particolare gli strumenti informatici, hanno consentito di fare enormi passi in avanti anche su questo fronte. La certificazione unica può essere prelevata direttamente dal proprio cassetto fiscale, grazie alle nuove disposizioni telematiche. Trattandosi di un documento utile al Fisco per verificare che non ci siano incongruenze tra quanto dichiarato dall’azienda e quanto presentato dai lavoratori in sede di dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate è particolarmente attenta alla sua archiviazione. Seguendo alcune semplici istruzioni, anche il contribuente meno avvezzo al pc può riuscire a procurarselo in autonomia.

Il cassetto fiscale, infatti, è a disposizione di tutti i contribuenti attraverso il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per verificare le informazioni relative alla propria posizione nei confronti del Fisco. Il cittadino può accedervi tramite il sistema di identità digitale, utilizzato per numerose piattaforme pubbliche online.

All’interno del cassetto fiscale troviamo tutta una serie di informazioni relative al profilo di contribuente: dai dati anagrafici e fiscali alle operazioni effettuate, come rimborsi e versamenti, ai dati di natura patrimoniale. Compresa, ovviamente, anche la certificazione unica. Venendo al dunque, basta cliccare sulla voce “Servizi Fisconline” e poi andare su “Consultazioni” e “Cassetto fiscale”: tra le dichiarazioni fiscali troveremo anche la nostra “certificazione unica” riferita a diversi periodi di imposta. Cliccare per credere.