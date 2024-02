Lividi improvvisi sul corpo senza traumi: possono essere il sintomo di una grave malattia

Se noti la comparsa di lividi improvvisi sul corpo, senza traumi fai molta attenzione: potrebbe essere una malattia grave!

I lividi fanno la loro comparsa generalmente dopo un trauma a causa del versamento di sangue che si raccoglie vicino alla superficie della pelle. A causa del trauma, piccoli vasi sanguigni vengono danneggiati e provocano una lieve emorragia. Generalmente al livido si associa anche un dolore locale o un pizzicore che va via da solo con il tempo.

Tuttavia, i medici hanno notato che ci sono anche altre cause che determinano la comparsa di lividi che non hanno a che fare con traumi. Si tratta di condizioni cliniche ben precise che bisogna conoscere, per sapere quando un livido non è da sottovalutare.

Lividi improvvisi sul corpo: a cosa possono essere dovuti

Se noti la comparsa di lividi improvvisi senza aver subito alcun trauma sappi che potrebbe essere il campanello di allarme di una condizione clinica piuttosto grave. Un livido che compare apparentemente senza motivo può parlarti di un problema locale oppure di patologie sistemiche. Ci sono anche alcuni farmaci che possono causare la formazione di lividi e questo è il caso degli anticoagulanti, gli antiaggreganti e gli antinfiammatori.

Questo effetto si verifica come condizione collaterale all’assunzione di un determinato medicinale. In questi casi è bene parlarne con il medico curante che provvederà a rimodulare e correggere il protocollo terapeutico.

Altre patologie che possono determinare la comparsa di lividi, senza traumi, sono quelli che riducono il numero di piastrine, come ad esempio la sepsi o le infezioni da HIV.

Anche altre condizioni possono essere la causa dei limiti spontanei perché alterano la capacità coagulativa del sangue ed è questo il caso di patologie come:

Emofilia

Leucemia

Lupus eritematoso sistemico

Amiloidosi

Malattie epatiche

Coagulazione intravascolare disseminata

Carenza di vitamina K.

La comparsa di un livido infatti può essere un segno di un’eccessiva fragilità della parete vasale.

È pur vero che può capitare che un livido compaia in maniera improvvisa, ma si è legato ad un trauma, tuttavia noi non ne abbiamo memoria. Dunque, non è il caso di preoccuparsi ogni volta che compare un livido in questi casi può essere utile verificare alcuni aspetti prima di allarmarsi.

Sei il livido persiste per molti giorni e non guarisce entro due settimane potrebbe essere il caso di rivolgersi ad un medico. Ma se viene percepito un forte senso di pressione nella zona in cui è comparso il liquido, anche dopo un urto, è il caso di recarsi immediatamente al pronto soccorso.