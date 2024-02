Diabete di tipo 2, vuoi tenere sotto controllo gli zuccheri? Ecco il momento migliore della giornata per fare esercizio

Se vuoi tenere sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue, allora dovresti allenarti ad un orario ben preciso.

Allenarsi la mattina, il pomeriggio o la sera non è la stessa cosa. Se soffri di diabete di tipo 2 e devi tenere sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue, allora dovresti sempre fare esercizio ad un certo orario.

Allenarsi fa benissimo sempre e a qualunque ora. Piuttosto che non allenarsi affatto, allora è sicuramente allenarsi quando si ha tempo. Tuttavia è pur vero che allenarsi la mattina a digiuno oppure il pomeriggio dopo pranzo o la sera dopo il lavoro, non è la stessa cosa. E non solo in termini di energia fisica perché quella è soggettiva: c’è chi si sente un leone alle 6 del mattino e chi, invece, è più carico la sera.

Cambiano soprattutto i benefici in termine di salute che possiamo trarre dal nostro allenamento. In particolare chi soffre di patologie metaboliche come il diabete di tipo 2 dovrebbe prestare particolare attenzione al momento della giornata in cui si allena. Infatti, secondo gli esperti, per limitare l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, sarebbe opportuno allenarsi ad un orario ben preciso.

Diabete di tipo 2: ecco quando dovresti allenarti

Il diabete di tipo 2 è una malattia metabolica molto seria che, se non curata adeguatamente, può portare a conseguenze gravissime. L’esercizio fisico è fondamentale per contrastare questa patologia. Secondo gli esperti, però, bisognerebbe fare attività fisica in un preciso momento della giornata.

Il diabete di tipo 2 è una malattia metabolica causata da un eccesso di zuccheri nel sangue. Questo avviene perché l’ormone dell’insulina non è più in grado di tenere sotto controllo gli zuccheri che noi introduciamo con l’alimentazione. Per contrastare questa patologia è indispensabile rivedere la propria alimentazione e fare esercizio fisico regolarmente.

Infatti è stato scientificamente dimostrato che fare attività fisica non solo abbassa i livelli di zucchero nel sangue ma aumenta anche la sensibilità del corpo all’insulina. A differenza di quanto quasi tutti pensiamo, fare sport al mattino, al pomeriggio o alla sera non è la stessa cosa se il nostro obiettivo è migliorare la risposta insulinica e abbassare i livelli di zucchero nell’organismo.

Secondo i medici, se soffri di diabete di tipo 2, il momento migliore per fare attività fisica è dopo i pasti. Dunque l’ideale per abbassare i livelli di zucchero nel sangue è fare un po’ di attività fisica dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena. Può sembrare difficile ma non lo è affatto. Ad esempio dopo colazione puoi andare a piedi in ufficio; dopo pranzo puoi andare a fare una passeggiata o puoi allenarti 30 minuti in palestra e, infine, dopo cena puoi uscire a camminare un po’. I medici consigliano anche di alternare attività cardio come nuoto, camminata, corsa o ballo con attività con i pesi.