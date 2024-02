Nuovo sistema per il controllo della velocità, scattano le multe: funziona diversamente dal Tutor

Gli automobilisti sono nel panico, poiché è arrivato un sistema rivoluzionario che controlla la velocità delle auto: e ci sono già le prime multe.

Il rilevatore di velocità attuale è senza dubbio lo strumento migliore per misurare la velocità di un’automobile, che sfreccia quotidianamente sulle strade cittadine. Lo strumento più famoso al mondo è sicuramente l’Autovelox, il quale si ramifica in una serie di varianti differenti: gli apparati a fotocellula, gli apparecchi laser, la TruCam, gli strumenti radar e il Safety Tutor. Quest’ultimo, che attualmente è il più utilizzato, è un apparecchio sviluppato da Autostrade per l’Italia.

Secondo un recente studio, l’introduzione del Tutor ha ridotto del 51% il tasso di mortalità in strada. Tuttavia, i progettisti hanno realizzato un altro strumento modernissimo, che supera addirittura le capacità del Tutor.

Controllo della velocità, ecco il nuovo strumento

Il nuovo sistema di rilevamento della velocità, che è attualmente attivo sulle autostrade italiane, si chiama Vergilius. Quest’ultimo è sostanzialmente la versione avanzata del famoso Tutor, può infatti calcolare la velocità media e la velocità istantanea. In altre parole, Vergilius ingloba le funzionalità e le potenzialità dell’Autovelox e del Tutor. Come funziona allora? Prima di tutto, riesce a calcolare la velocità media di un veicolo tra due portali: calcola quindi il tempo che impiega un veicolo a passare dal portale A al portale B.

Questo sistema, che è utilizzato dal Tutor, serve appunto a scoprire la velocità con la quale l’automobile sta viaggiando. E non solo: riesce anche a calcolare la velocità istantanea sotto il portale, proprio come fanno gli Autovelox. In questo caso, il veicolo passa sotto una struttura dotata di fotocellule, le quali captano le informazioni inerenti la velocità.

Il sistema Vergilius, che è molto più preciso rispetto ai suoi predecessori, si diffonderà presto in modo capillare su tutto il territorio nazionale. L’introduzione di questo strumento all’avanguardia non cambia ovviamente il codice della strada, ma permette alle forze dell’ordine di eseguire dei controlli più precisi ed efficaci.

Bisogna inoltre ricordare che tutti coloro che superano di 10 km/h il limite di velocità potrebbero ricevere una multa tra 42 e 173 euro. Gli eccessi di velocità che raggiungono invece i 40-60 km/h, farebbero scattare una multa superiore ai 2.000 euro e la sospensione della patente di 1-3 mesi. Dove si trova attualmente Vergilius? In questo momento è presente prevalentemente nel Lazio (sull’Aurelia), in Campania (sulla SS7 “Quater Domitiana” e sulla SS145 Sorrentina di Napoli) e in Emilia Romagna (sulla SS309 Romea).