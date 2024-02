Fiorello e Amadeus, vacanza rigenerante dopo Sanremo: beccati così con mogli e figli

Amadeus e Fiorello in vacanza insieme dopo il Festival? Difficile a dirsi, ma li hanno paparazzati così ed è bellissimo. Ecco cosa è successo

Si è concluso da ormai un po’ di giorni il Festival di Sanremo, ma l’hype per questa kermesse non è ancora scesa. I motivi? Svariati. Da una parte c’è il toto-nome per il prossimo conduttore della kermesse che impazza, dall’altra, invece l’incredibile boom in termini di ascolti che stanno facendo tutte le canzoni che hanno partecipato alla gara. Ma non finisce qui, ciò che sta continuando a tenere alta l’attenzione sul festival della canzone italiana sono loro: Amadeus e Fiorello.

Cos’hanno fatto? In realtà nulla di particolare. L’unica cosa che continuano a dimostrare, anche dopo la fine di questo Festival di Sanremo è la loro amicizia e il loro legame indissolubile. Anche a riflettori spenti, e infatti i due sono stati paparazzati da Diva e Donna, insieme dopo la kermesse, con anche tutta la famiglia al seguito. Ma come mai? Stanno partendo per una vacanza?

L’amicizia di Amadeus e Fiorello

Il rapporto di amicizia di Fiorello e Amadeus è una di quelle costanti che ci rasserena. I due hanno questo idillio che va avanti da più di 30 anni. Un’amicizia storica veramente che, come ha dichiarato Fiorello stesso, li unisce quasi come fratelli più che come semplici amici. Si sono conosciuti intorno alla metà degli anni ’80 in radio, precisamente a Radio Deejay e, anche se non conducevano lo stesso programma, il loro incontrarsi ha iniziato a far crescere il seme di questo meraviglioso rapporto.

Il momento in cui hanno condiviso lo stesso palco è stato il 1993 quando hanno condotto il Festivalbar. Da quel momento, se possibile, l’amicizia tra Amadeus e Fiorello è diventata ancora più forte tanto da essere l’uno il testimone di nozze dell’altro. Ma non solo, pare che i due vivano anche nello stesso palazzo!

Fiorello e Amadeus, paparazzati così con le famiglie

Insomma il fatto che Amadeus in questi anni abbia scelto Fiorello come suo fido alleato per tutte le edizioni non è un caso, anzi. Quando è terminata la kermesse 2024, l’iconica immagine dei due che si allontanano a bordo di una carrozza in stile Cenerentola con tanto di oblò a forma di cuore rimarrà nella storia e, forse, dopo questa impegnativa settimana di dirette è tempo di prendersi una pausa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

È quello che si sono chiesti i lettori di Diva e Donna che, vedendo la foto dei due insieme alle famiglie proprio terminato il Festival. Che sia una vacanza tutti insieme? Difficile a dirsi, anche perché Fiorello non sembra aver messo pausa al suo programma Viva Radio 2 all’alba. È più probabile insomma che gli amici e le loro famiglie abbiano magari deciso di ritagliarsi qualche momento di relax giornaliero tutti insieme, anche solo per ridere e scherzare su ciò che è accaduto.