L’Inter l’ha già perso: scippo bianconero

L’Inter vede sfumare uno dei suoi principali obiettivi: il giovane talento ha scelto i bianconeri, che beffa per Marotta.

L’Inter vede avvicinarsi sempre di più la conquista del ventesimo scudetto che vale la seconda stella da apporre sulla maglia. Con il pareggio della Juventus a Verona e la sconfitta rimediata dal Milan a Monza i nerazzurri hanno ulteriormente aumentato il vantaggio sulle inseguitrici: +9 sui bianconeri e + 11 sul Milan, distanza che può ancora crescere visto che gli uomini di Inzaghi devono recuperare la gara con l’Atalanta.

Quando mancano 13 turni alla fine del campionato solo un improbabile crollo dell’Inter potrebbe riaprire il discorso scudetto. Anche se ovviamente nel calcio può succedere di tutto e la matematica consente ancora di crederci, Juve e Milan hanno già cominciato a buttare uno sguardo alla prossima estate: serviranno rinforzi mirati per raggiungere il livello dei nerazzurri e provare davvero a competere per il titolo.

L’Inter, dal canto suo, non resterà di certo a guardare: dopo aver praticamente chiuso per Zielinski e Taremi la dirigenza nerazzurra vuole mettere a segno altri colpi. Tuttavia, proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che non farà certamente piacere ai tifosi della Beneamata: uno degli obiettivi di Marotta e Ausilio sembra infatti definitivamente sfumato.

L’Inter l’ha già perso: ormai è fatta, va dai bianconeri

L’Inter deve fare i conti con lo scippo operato dal club bianconero, che pare ormai prossimo alla chiusura con il giovane talento. Il Newcastle, infatti, sta seguendo con attenzione la situazione che riguarda Oscar Gloukh, il talento 19enne del Salisburgo cercato da mezza Europa. Come riportato su X/Twitter dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur sembra proprio che i Magpies siano pronti a presentare una super offerta al club austriaco per portare Gloukh al St. James’ Park già a giugno.

Il trequartista israeliano, dopo essere esploso nel Maccabi Tel Aviv, è approdato al Salisburgo a gennaio 2023. In un anno ha già messo in mostra tutte le sue qualità (34 presenze e 9 reti tra campionato e coppe) richiamando l’attenzione dei principali big club europei. Tra questi c’è anche l’Inter, ma il Newcastle viene dato più avanti nella trattativa rispetto ai nerazzurri.

Il gioiello classe 2004 – che ha un contratto con il club austriaco fino al 2027 – è seguito attentamente anche da altre squadre di Premier: il Manchester United ha bussato alla porta del Salisburgo per chiedere informazioni sul giocatore e anche Arsenal, Liverpool e Aston Villa sembrano molto interessate. Sempre Ekrem Konur fa sapere di un tentativo anche da parte del Barcellona.