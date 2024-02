“L’ho comunicato alla produzione”: addio a Terra Amara, lascia proprio lei

Terra Amara continua a sorprendere, ma questa volta a lasciare senza parole il pubblico è uno dei personaggi: lascia proprio lei la soap

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, tra le varie soap opera in onda su Mediaset vi è Terra Amara molto amata e seguita soprattutto per le storie e gli intrighi dei personaggi, questa volta è proprio uno di loro a lasciare tutti senza parole.

Com’è noto, Terra Amara è una delle soap opera più amate e seguite dal pubblico, infatti, la serie riesce a tenere incollati al piccolo schermo tantissime persone grazie ai tanti intrighi e soprattutto ai personaggi che ormai sono diventati quasi di famiglia per i telespettatori.

Nel corso degli episodi, infatti, i seguaci hanno visto accadere tante cose e col tempo si sono affezionati ai personaggi presenti e sapere che uno di loro andrà via sicuramente non farà piacere. Il personaggio in questione è una donna alla quale col passare del tempo in tanti si sono affezionati, pare che l’attrice abbia deciso di non andare avanti e a Verissimo ha spiegato le sue motivazioni: di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Terra Amara, un’amata attrice ha deciso di dire addio alla soap opera: la rivelazione a Verissimo

Una famosa e amata attrice di Terra Amara ha deciso di salutare la serie, ma di chi si tratta? Si sta parlando della bellissima Selin Yeninci che nella soap opera interpreta Saniye. La rivelazione è arrivata pochi giorni fa ai microfoni di Silvia Toffanin durante la trasmissione da lei condotta su Canale 5, Verissimo.

L’attrice ha raccontato di voler dedicare più tempo ai suoi cari e di conseguenza ha comunicato la sua decisione alla produzione. Dal momento che non voleva creare problemi, la sua scelta è stata in accordo con la produzione.

L’attrice ha spiegato che la decisione presa non è stata per nulla semplice dal momento che si trattava di dire addio ad un progetto davvero importante. L’artista, nel corso delle riprese, ha girato centotrentuno episodi ed è stata per ben 3 anni e mezzo ad Adena. La città è molto lontana da casa sua e di conseguenza anche dai suoi cari.

La giovane attrice ha poi anche raccontato di essere stata ben undici giorni in terapia intensiva a causa del Covid e la malattia ha cambiato il suo modo di vedere la vita. Insomma, i telespettatori non vedranno più un’amata protagonista, ma continueranno a seguire le vicende di Terra Amara.