Greta Rossetti squalificata! La richiesta ufficiale al Grande Fratello

Alcune recenti dichiarazioni non sono passate di certo inosservate: Greta Rossetti rischia la squalifica?

Nel corso di una recente intervista, l’ex compagno di Beatrice Luzzi ha espresso il proprio punto di vista su alcune insinuazioni di Greta Rossetti. Ecco le sue parole.

La televisione è indubbiamente un mezzo di comunicazione molto apprezzato e utilizzato. Ormai presente in quasi tutte le case, offre la possibilità di accedere in modo estremamente semplice e rapido ai contenuti più disparati. A partire dai notiziari, passando per lo sport e la musica, fino ad arrivare alle soap opera, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Tra i generi che sono riusciti a farsi largo nel corso degli ultimi anni, poi, citiamo i reality show, come ad esempio il Grande Fratello. Proprio quest’ultimo, fin dal suo debutto, riesce ad attirare ogni anno l’interesse di una vasta fetta di pubblico. Quest’ultimo curioso di vedere come si evolvono le storie e le relazioni tra i vari concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco.

A condurre l’edizione in corso del Grande Fratello è Alfonso Signorini. Al suo fianco troviamo l’opinionista Cesara Buonamici e l’esperta del mondo social Rebecca Staffelli. A mandare avanti la baracca ci pensano ovviamente gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il cast attuale, ricordiamo, è composto da volti sconosciuti prima di entrare nella Casa e altri che, invece, hanno alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Tra questi c’è Beatrice Luzzi, che è una delle concorrenti più amate dal pubblico. Proprio l’attrice è finita di recente al centro dell’attenzione per via di alcune rivelazioni fatte da Greta Rossetti. In particolare l’ex tentatrice di Temptation Island avrebbe raccontato di alcune presunte confidenze di Vittorio Menozzi. A tal proposito Alessandro Cisilin, ex di Beatrice Luzzi e padre dei suoi figli, nel corso di un’intervista rilasciata a FanPage ha dichiarato: “Chiariamo un aspetto: non mi sostituisco agli autori. Per me uno che dice una sciocchezza del genere è da squalifica“.

Per poi aggiungere: “Se io fossi il capo autore, la manderei in onda e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così. Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa”.