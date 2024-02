Paolo Conticini allarga la famiglia con la moglie Giada: il dolce annuncio

La famiglia di Paolo Conticini si allarga, l’annuncio arriva direttamente dai suoi profili social. Ecco di chi si tratta.

Paolo Conticini fa il suo debutto nel mondo del grande schermo nel 1995 dopo che incontrò per caso l’attore Christian de Sica. L’occasione per lui è stata la partecipazione al film Uomini uomini uomini. È stato questo per lui il vero e proprio trampolino di lancio che gli permette di ottenere grande visibilità e di prendere parte a molti altri film tra cui i cine panettoni.

Nel medesimo anno lo vediamo recitare anche nel film Vacanze di Natale 95 per la regia di Neri Parenti. Per lo stesso regista ha lavorato anche in molti altri film tra cui Bodyguards, Natale sul Nilo, Natale in India, Natale del Rio, Natale a Beverly Hills e Natale da chef.

Molte altre sono le apparizioni di Paolo Conticini in film che vedevano sempre Carlo Vanzina alla regia. Ricordiamo vacanze di Natale 2000, Un’estate ai Caraibi, Buona giornata e Sapore di te. Conticini ha preso parte anche a diverse fiction e programmi TV. La prima apparizione nel piccolo schermo risale al 1998 nel momento in cui ottiene una piccola parte in Un posto al sole.

In questo campo, il successo arriva nel momento in cui interpreta il maresciallo Gaetano Berardi all’interno della serie Provaci ancora prof! Paolo Conticini è un noto attore anche di teatro. In questo settore fa il suo debutto nel 2000 con lo spettacolo Un americano a Parigi il quale ha ottenuto anche un enorme successo al punto da essere riproposto anche durante la stagione seguente.

Un nuovo arrivato nella vita di Paolo Conticini e Giada Parra

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Paolo Conticini è nato il 10 gennaio del 1969 a Pisa. Cresce insieme ad un fratello più grande, Stefano.

In base a ciò che ha raccontato di fronte ai microfoni di Caterina Balivo, prima di iniziare il lavoro di attore Paolo Conticini aprì una palestra con il fratello, un’attività che non riuscì a decollare e che portò sia lui che il fratello ad essere pieni di debiti. Per fortuna riescono a risanare la situazione nel momento in cui Paolo Conticini riesce a decollare in qualità di attore.

L’artista è molto legato alla sua famiglia, spesso condivide su Instagram degli scatti in cui viene raffigurato insieme ai genitori. Da circa 30 anni l’attore divide la sua vita con Giada Parra. I 2, dopo un lungo periodo di fidanzamento, hanno scelto di sposarsi con rito civile 11 anni fa. In una delle ultime interviste Paolo ha rivelato anche un suo desiderio, ossia quello di celebrare il loro matrimonio anche in chiesa.

Al momento la coppia non ha nessun figlio anche se i fan di sicuro si sono accorti di uno degli ultimi post che Paolo Conticini ha reso pubblico su Instagram. È lui stesso infatti ad accogliere a braccia aperte l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Si tratta di un cagnolino bianco, un cucciolo che di sicuro rallegrerà di molto le vita di Paolo Conticini e di Giada Parra. Ecco cos’ha scritto a corredo di questo scatto: “Vi presento Gino!!! Nuovo amico di Dado. Di che razza è?”