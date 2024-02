Tifosi italiani distrutti, la stagione di una vera icona si è già conclusa

Brutto colpo per i tifosi italiani, stagione finita per un’icona del nostro sport: la decisione è definitiva

Non è un addio, almeno in teoria. Tutt’al più un arrivederci. Eppure per molti tifosi la paura che possa trattarsi di una decisione definitiva cova nel profondo del cuore. La notizia d’altronde era nell’aria: la stagione di una grande icona dello sport italiano è già finita, ben prima del tempo.

In teoria dovrebbe trattarsi di una pausa di riflessione, dopo una serie di delusioni che hanno bisogno di tempo per poter essere assorbite. Ma tanti tifosi temono che questa pausa possa trasformarsi purtroppo in qualcosa di difficile da digerire.

A mettere il sigillo alla propria stagione in anticipo sui tempi è stata Dorothea Wierer, la biatleta che ha fatto sognare a lungo i tifosi di tutto il mondo. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per lei a livello di risultati, e per questo motivo, dopo la staffetta femminile a Nove Mesto, ha deciso di chiudere la stagione.

Una decisione sofferta, che però, sottolinea sui social, è solo un arrivederci, non un addio. Presto potremo rivederla, in primis in un ruolo nuovo, quello d’inviata speciale per la Warner Bros Discovery durante i Giochi olimpici di Parigi 2024.

Ma più avanti avrà modo di tornare anche a gareggiare in prima persona. O almeno queste sono al momento le sue intenzioni, anche se le cose, per una sportiva che nella sua carriera ha già vinto praticamente tutto, potrebbero cambiare da un giorno all’altro.

Wierer, stagione finita in anticipo: l’annuncio spaventa i tifosi, l’addio sembra più vicino

Tre volte campione del mondo a livello individuale, una volta in staffetta femminile, due volte vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon, Dorothea Wierer è una leggenda vivente del nostro sport e dello sport mondiale. Classe 1990, avrebbe ancora davanti a sé, in teoria, diverse stagioni da vivere ad alto livello.

Ma le ultime settimane non sono state semplici da vivere. Ha accusato la stanchezza, lo stress derivante anche da una serie d’infortuni che non aveva messo in preventivo, e per questo motivo ha scelto di mettere la parola fine in anticipo alla sua stagione. Ma da più parti s’ipotizza che il finale anticipato di stagione possa portarla anche a riflettere sulla sua intera carriera.

Un’ipotesi che in realtà la stessa Dorothea per il momento ha smentito, affermando appunto come il suo non sia un addio, bensì solo un arrivederci. Tuttavia, per onestà nei confronti dei suoi tifosi, Wierer non ha nascosto di aver pensato più volte negli ultimi tempi al momento del suo addio.

Quando si sono ottenuti risultati così importanti, mettere in dubbio il proprio futuro è naturale. E in alcuni giorni Dorothea ammette di avere davvero voglia di smettere: “A volte vorrei dire basta, altre volte mi sveglio con una grande voglia di mettermi in gioco. Quando sto bene so di andare ancora forte, ma quest’anno mi sono resa conto di quanto sia difficile quando non sono nella condizione ideale“.

Parole che sono suonate, all’orecchie di molti appassionati, come un campanello d’allarme. La speranza di tutti è che però questo momento di pausa possa servire a Wierer per ricaricare le energie, per cercare almeno di resistere fino all’appuntamento di Milano-Cortina 2026. Non vederla in gara nelle Olimpiadi di casa sarebbe infatti un brutto colpo per tutti, anche per l’intero movimento.