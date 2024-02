Allegri lascia la Juve, ma resta in Serie A: destinazione shock

Dopo gli ultimi deludenti risultati, si fa complicata la permanenza di Allegri sulla panchina della Juve: a luglio potrebbe accasarsi in una big di A

Proprio quando era sul punto di aver fatto ricredere gli scettici, che lo scorso anno ne avevano chiesto a più riprese la testa, proprio quando c’èra la possibilità teorica di candidarsi ufficialmente come rivale dell’Inter nella corsa allo scudetto, Massimiliano Allegri è crollato. E con lui la Juve, plasmata a sua immagine e somiglianza dopo un percorso fatto di scelte anche non banali.



I due punti raccolti nelle ultime quattro gare hanno scoperchiato il vaso di Pandora su un’insofferenza per l’allenatore toscano che, a dirla tutta, era sempre stata quanto meno serpeggiante.

Quante volte abbiamo sentito dire che i bianconeri non producevano un calcio accettabile perché troppo difensivista; o che la tendenza a speculare sul risultato acquisito sul campo non avrebbe significato automaticamente portare a casa sempre l’intero bottino.

Sono bastate quattro gare in cui il disegno è stato macchiato da schizzi e graffi non previsti, per legittimare le teorie dei contestatori della prima ora. Quelli che avevano fatto circolare su X, già dalla scorsa stagione, l’hashtag #Allegriout. La posizione del tecnico, che ha dato sostanzialmente già l’addio alla rincorsa scudetto attraverso delle eloquenti dichiarazioni dopo la gara col Verona, si sta facendo sempre più incerta.

Molto probabilmente, come sostenuto anche dal suo amico Ubaldo Righetti intervenuto alla ‘Domenica Sportiva’, Allegri resterà in bianconero fino alla fine dell’anno. Ma per il futuro le porte della Continassa sembrano irrimediabilmente chiuse.

Allegri possibile erede di De Rossi: la situazione

L’ex difensore della Roma Campione d’Italia nel 1982/83 ha tracciato un quadro molto chiaro delle opzioni a disposizione del tecnico per la prossima stagione: “L’anno prossimo Allegri vorrà vivere altre esperienze. Non penso all’estero. Napoli? Non credo, ma la Roma gli piace, mentre la Lazio meno. Ha rifiutato anche il Real Madrid a suo tempo, anche alla Roma ci è andato vicino“, ha dichiarato l’ex giocatore.

“Sarà difficile che rimanga alla Juve il prossimo anno, anche perchè ha la pressione di altri allenatori che vogliono allenare i bianconeri. Antonio Conte piace molto alla Juve: lui al Milan non lo vedo proprio perché il club ha una filosofia diversa“, ha concluso.

Insomma, allo stato attuale la destinazione più probabile per l’allenatore toscano potrebbe essere quella Roma che, almeno per il momento, pare rivitalizzata dalla cura De Rossi, il cui contratto andrà in scadenza a fine anno. I Friedkin sono chiamati a fare una scelta, così come lo stesso Allegri.

