Allegri e la Juve si separano, conferma ufficiale: ecco dove allenerà

La Juventus e Massimiliano Allegri destinate a separarsi, arriva la conferma: in vista una nuova squadra per l’allenatore bianconero

“Nel calcio le cose possono cambiare in venti giorni“. Una grande verità, quella dichiarata da Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. E’ un mondo, quello del pallone e specialmente in Italia, in cui i giudizi possono essere ribaltati piuttosto rapidamente. E ne sa qualcosa, eccome, la Juventus, grande rivale dei nerazzurri.

La compagine bianconera fino a meno di un mese fa era in piena lotta scudetto con l’Inter, praticamente punto a punto. Poi all’improvviso, la squadra di Allegri si è inceppata di colpo. Pareggio con l’Empoli, sconfitta nello scontro diretto a San Siro, altro ko con l’Udinese, pareggio con il Verona.

Visto quello che era in precedenza lo stato di forma della Juventus, nessuno lo avrebbe preventivato. Eppure, è andata proprio così. E adesso, quello dello scudetto per i bianconeri è rimasto soltanto un sogno.

L’annata rimane comunque ottima, a patto di ripartire per blindare definitivamente il piazzamento Champions, primo grande obiettivo stagionale in quel di Torino. Una Juventus che sarà chiamata a reagire nelle prossime gare, ma la sensazione è che quanto accaduto nelle sfide precedenti abbia in qualche modo segnato il passo. Allegri ha esaurito il suo compito e nella prossima stagione, verosimilmente, non sarà l’allenatore bianconero.

Allegri lascia la Juve ma resta in Serie A: destinazione a sorpresa, annuncio clamoroso

La Juventus ripartirà con un nuovo ciclo e un allenatore che possa proporre un calcio più adatto all’attuale contesto internazionale. Quanto ad Allegri, sembra esserci già una destinazione pronta per lui, ed è di quelle clamorose.

Il livornese potrebbe ripartire in Serie A, da una grande rivale della Juve. Ne è convinto l’ex calciatore Ubaldo Righetti, vecchio amico di Allegri oggi commentatore televisivo, che alla ‘Domenica Sportiva‘ ha illustrato scenari plausibili che sarebbero sorprendenti.

“Allegri finirà l’anno alla Juve e poi vivrà altre esperienze, anche perché ci sono tanti allenatori che premono per allenare i bianconeri, ma non credo che andrà all’estero – ha dichiarato – Non penso potrebbe andare al Napoli, magari al centro…Roma gli piace, qualche anno fa è stato vicino ai giallorossi”. Indiscrezioni che se confermate renderebbero la prossima annata calcistica a dir poco bollente.