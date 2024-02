Sono 5 gli alimenti che stimolano la memoria e ti fanno star bene

Tendi a dimenticare nomi, luoghi, fatti, ricorrenze? O semplicemente dove hai lasciato gli occhiali o le chiavi di casa? Se mangi questi cibi la tua memoria farà passi da gigante.

Oggi viviamo più a lungo rispetto alle generazioni precedenti, ma con una maggiore aspettativa di vita possono presentarsi alcuni svantaggi legati all’età. Non a caso la demenza e il deterioramento cognitivo sono in aumento e saranno un fenomeno sempre più comune negli anni a venire.

Ma l’aspettativa di vita più lunga non è l’unica causa del peggioramento della nostra capacità di ragionare e ricordare. Altri fattori come la dieta, l’esercizio fisico e l’abitudine al fumo, possono avere un impatto drammatico sulla salute cognitiva. Uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista Nutrients evidenzia che ci sono “diversi componenti dietetici, come carboidrati, grassi e ormoni, che influenzano la cognizione”.

“La frequenza di consumo di cibi sani o malsani è correlata a prestazioni cognitive migliori o peggiori negli anziani”, scrivono i ricercatori. “Sembrerebbe, quindi, che la nostra dieta influenzi direttamente la salute del cervello e la probabilità di sviluppare demenza e disturbi neurodegenerativi in età avanzata”. Se ti stai chiedendo quali siano gli alimenti migliori per potenziare la memoria, ecco la risposta.

Il menù perfetto per una memoria di ferro