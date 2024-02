Anticipazioni "Uomini e Donne", crollo Barbara De Santi: Ernesto Russo esagera

Dagli ultimi spoiler, la dama Barbara De Santi avrebbe subito l’ennesima delusione d’amore: potrebbe abbandonare definitivamente lo studio?

Il programma televisivo “Uomini e Donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, viene trasmesso dal 1996. Il format prevede che donne e uomini, alla ricerca del vero amore, si frequentino durante il corso del programma.

Diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stato abbinato al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Una delle protagonista indiscusse delle edizioni del “Trono Over” è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, la dama di Torino è stata corteggiata e ha corteggiato molti cavalieri. Tuttavia, ha regalato anche moltissimi momenti esilaranti e siparietti tragicomici con l’opinionista Tina Cipollari. Le due donne si sono scontrate poiché non la pensano quasi mai allo stesso modo. Oltre a Ida Platano, che ricopre il ruolo di tronista di questa edizione, un’altra importante dama del “Trono Over” è Barbara De Santi.

Di origini venete, Barbara De Santi (classe 1970) ha fatto il suo debutto a “Uomini e Donne” quasi 10 anni fa. Nella vita privata, Barbara è un’insegnate di sostegno e, da sempre, coltiva una grande passione per la musica, tanto da aver conseguito il diploma in Conservatorio. Nonostante i molti corteggiatori, Barbara non ha ancora trovato il vero amore, tornando, stagione dopo stagione, a sedere tra le dame del parterre femminile.

Barbara lascia lo studio ed Ernesto la rincorre

Durante la sua presenza nel dating show più importante della televisione italiana, la dama si avvicinata a diversi cavalieri e corteggiatori. Sebbene in diverse occasioni potesse sembrare la situazione perfetta per Barbara di uscire dal programma, al momento non ha ancora trovato quello giusto. Anzi, un cavaliere potrebbe averla così amareggiata, da decidere di abbandonare definitivamente lo studio.

Dopo il breve corteggiamento alla tronista Ida Platano, il cavaliere Ernesto Russo aveva deciso di abbandonare il programma. Tuttavia, molte dame aveva chiesto che rimasse. Una volta accettato, Ernesto ha manifestato un fortissimo interesse, anche fisico, per Barbara De Santi, la quale è rimasta meravigliata, ma allo stesso tempo titubante. Ernesto, infatti, si sente uno spirito molto libero e, per il momento vuole sentirsi libero di conoscere anche altre donne. Nonostante ciò, Barbara decide di iniziare una conoscenza.

In particolare, però, secondo alcune indiscrezioni delle prossime puntate, Ernesto avrebbe deciso di uscire con la corteggiatrice scesa apposta per lui, Jasminka. Purtroppo, la dama decide di chiudere la conoscenza perché ha capito di vederlo soltanto come un amico. Parallelamente, Ernesto doveva vedersi anche con Barbara, ma non si presenta, forse per una dimenticanza? Nel corso del confronto in studio Barbara accusa Ernesto di partecipare al programma solo per visibilità e la dama esce dallo studio molto arrabbiata e amareggiata per il suo atteggiamento. Barbara vorrà dimostrare con questo gesto che, dopo tanto tempo, prova un forte sentimento per il cavaliere?