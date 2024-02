Caterina Balivo, sorpresa in diretta: in studio arriva proprio lei

La sorpresa durante la diretta ha lasciato allibita Caterina Balivo. La conduttrice di La volta buona non se l’aspettava

Era pronta a presentare due ospiti speciali, ma nel mentre è uscito dal dietro le quinte un personaggio che proprio non si sarebbe mai aspettata di dover accogliere. Lo stupore di Caterina Balivo, padrona di casa di La volta buona, è apparso immediatamente palese, anche se è rimasta sorpresa dall’assenza dei due personaggi che aveva presentato.

Ma andiamo per ordine, partendo da quando la conduttrice stava proseguendo come sempre la sua trasmissione senza alcun minimo intoppo. Si sa bene come le puntate siano scritte prima anche di una diretta, con una scaletta da seguire. Nel momento in cui, però, doveva presentare in studio e ai telespettatori Roberta Gianrusso e Pino Quartullo, ecco che invece da dietro le quinte è spuntato un altro personaggio noto nel mondo dello spettacolo.

Si trattava dell’imitatrice Francesca Manzini, la quale ha iniziato a correre verso la conduttrice per poi abbracciarla. Lei è la figlia del team manager della rappresentativa laziale di calcio S.S. Lazio e sorella della doppiatrice Lilli, oltre che nipote di altri e due doppiatori, Arturo Dominici e Germana Dominici. In tv è arrivata dopo una lunga gavetta in vari villaggi turistici romani come animatrice e lo ha fatto in occasione del programma di Rai 1 Festa italiana.

Lo stupore di Caterina Balivo è apparso palese

Fra una risata e l’altra, dopo l’abbraccio avvenuto fra le due donne in studio, la conduttrice si è guardata intorno chiedendo dove si trovassero i suoi ospiti. A quel punto, Francesca Manzini ha affermato che passava da quelle parti e voleva solo salutare e se ne sarebbe andata immediatamente.

“Ma no resta, così li presentiamo insieme”, ha detto Caterina Balivo alla sua ospite inattesa. A quel punto, quindi, l’imitatrice ha iniziato a imitare la conduttrice e ha presentato i due ospiti. Anch’essi, una volta entrati, sono rimasti stupiti dalla presenza di Francesca Manzini in studio.

Ricordiamo, che quest’ultima è ben nota al mondo televisivo e radiofonico per le imitazioni sublimi di personaggi come Loredana Bertè, Platinette, Mina, Virginia Raggi, ilary Blasi e tanti altri ancora. In questi ultimi due anni ha collaborato con la Gialappa’s band, con Prime video ed è la conduttrice radiofonica di Tutti pazzi per RDS dal 2016.