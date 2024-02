Per arrivare al loro cuore devi passare dallo stomaco: ecco i segni più golosi dello zodiaco

Non c’è niente di meglio che mangiare per questi segni zodiacali, se li vuoi conquistare davvero portali a cena fuori.

Grazie alla cucina ci diamo il giusto sostentamento giornaliero, ma scopriamo un mondo sommerso che nasconde al proprio interno chi siamo e cosa vogliamo dalla vita. La cucina, infatti, riflette la nostra personalità e ogni preparazione o ordine al ristorante racconta i nostri desideri più profondi.

Ma cosa dire allora dei segni zodiacali che fanno del cibo una vera arte? Per alcuni segni, infatti, ogni pranzo e cena è un’ode al piacere e alla scoperta sensoriale nella sua forma più golosa e a tratti anche godereccia. Ma quali sono i segni più golosi dell’oroscopo?

I 3 segni zodiacali che non riescono a dire di no a una fetta di torta al cioccolato

SAGITTARIO

Guidato da Giove, il pianeta dell’abbondanza e del piacere, il Sagittario sembra essere nato per mangiare bene e con gusto. In altre parole, possiamo dire come sia senza mezzi termini assolutamente una buona forchetta. E proprio perché i nati sotto questo segno amano le avventure sopra ogni cosa, anche il cibo per loro diventa un’esperienza a tutto tondo alla ricerca del sapore perfetto che entusiasmi il palato. Insomma, non li vedrete mai mangiare un’anonima insalata: meglio un piatto esotico e dai sapori lontani sì, ma decisi.

TORO

Il Toro è il segno gourmet per eccellenza: i nati sotto questo segno cercano quanto più possibile di vivere una vita all’insegna del lusso e dell’abbondanza, e il cibo non è esente da questa ricerca costante di raffinatezza e creatività. In altre parole, il Toro ama i piaceri della vita in ogni loro forma e manifestazione. Tuttavia, trattandosi anche di un segno abbastanza pigro, il Toro cerca anche di non cadere eccessivamente in tentazione, puntando piuttosto a un equilibrio che sappia unire gusto e salute insieme.

CANCRO

Impossibile trovare un segno più goloso del Cancro: per lui torte, creme, crostate, biscotti e ganache al cioccolato sono una vera passione da coltivare e mangiare. Sarà per questo se il film preferito di questi segni è ‘Chocolat’ con Johnny Depp e adorano segretamente Iginio Massari ed Ernst Knam? Attenzione però a esagerare: va bene che la vita è una sola e non ci si deve privare mai di un piacere così innocuo e buono come il cibo, ma i rischi sono sempre dietro l’angolo. Meglio quindi mangiare dolci, ma in una versione fit che non guasta mai.