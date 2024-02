Bonus bagno entro il 2024. C’è un risparmio del 50%

Ristrutturare casa è più conveniente se approfitti del Bonus bagno 2024 che ti consente di risparmiare il 50% delle spese sostenute

Hai deciso di rimodernare casa per migliorarne l’aspetto estetico ma anche la praticità e l’efficienza energetica? Allora devi assolutamente conoscere il Bonus bagno che ti consente di risparmiare sui costi spendendo la metà almeno sulla parte di casa dedicata all’igiene personale. Una zona importante che deve essere curata nei minimi particolari per creare un ambiente confortevole ed elegante.

Il bagno è una zona importante della casa, deve essere perfettamente igienizzabile ma anche pratico e con un design adeguato alle proprie esigenze e gusto. Se stai ristrutturando casa non puoi sottovalutare questa zona, puoi scegliere di togliere la vecchia vasca da bagno e inserire una grande e comoda doccia con cristallo. Cambiare le piastrelle creando un design essenziale e moderno e molti altri cambiamenti. Ma il costo? C’è il Bonus bagno.

Bonus bagno 50%: ristrutturazione 2024, approfittane subito

La ristrutturazione della casa è molto impegnativa e, soprattutto, costosa. E il bagno è uno degli ambienti che richiede un’impegno economico molto alto se si devono fare grossi interventi. Per riuscire a rientrare nel budget, solitamente, ci si vede obbligati a fare rinunce che non soddisfano gusti estetici ed esigenze strutturali. Ora, però, c’è un agevolazione che permette di non dover rinunciare al bagno dei tuoi sogni: il Bonus bagno.

la buona notizia è che la detrazione del 50% sui costi di ristrutturazione bagno con un limite massimo di 96 mila euro totali, è attivo per tutto il 2024. Uno sconto non indifferente dati i prezzi da sostenere per questo tipo di interventi. Bisogna specificare, però che si tratta di detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta rimborsabili in 10 anni. Inoltre c’è da dire che il Bonus ristrutturazione è utilizzabile per il bagno ma anche per altri ambienti interni all’abitazione.

Ci sono, però, dei limiti da tenere in considerazione in quanto non tutti gli interventi di ristrutturazione bagno sono validi per l’accesso al Bonus 50%. Sono compresi tutte le opere relative alla manutenzione straordinaria quindi quando si interviene sulla struttura della stanza da bagno. Ma si può richiedere il Bonus ristrutturazione 2024 per il bagno anche per un intervento di restauro a scopo conservativo oppure per un’opera di ristrutturazione edile.

Perciò rientrano nel Bonus bagno 50% la ristrutturazione totale del bagno, installazione di un impianto idrico nuovo e più efficiente e gli interventi atti a mettere a norma gli impianti. Può essere inserita nel rimborso Irpef a 10 anni anche la manutenzione ordinaria ma solo se riguarda un condominio nelle aree comuni. Inoltre, sono comprese le opere di abbattimento delle barriere architettoniche o di applicazione di apparecchi atti a facilitare la mobilità delle persone con disabilità motorie.