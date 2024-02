La prima vacanza da quando state insieme? Gli errori da non commettere perché non sia l’ultima

Se è la prima vacanza da quando state insieme, occhio a non fare questi errori perché non sia anche l’ultima: ecco le cose da evitare del tutto.

Quando nasce un nuovo amore arriva inevitabilmente un momento molto importante, che permette di ‘testare’ la relazione, soprattutto se questa è cominciata da poco: stiamo parlando della prima vacanza di coppia, ovvero il primo momento in cui due persone si ritagliano un tempo tutto per loro allontanandosi dalla routine quotidiana.

Questa fase è particolarmente importante, dicevamo, perché permette di trascorrere giornate intere con il partner senza impegni particolari e senza altre persone intorno, per cui è un’occasione per conoscersi davvero nel profondo e dedicarsi completamente l’uno all’altra senza distrazioni.

Bisogna fare attenzione però, perché se da un lato questa situazione può aiutare la coppia a crescere e a cementificare il rapporto, dall’altro lato c’è anche il rischio che diventi una prova non superata e che passi dall’essere la prima vacanza d’amore alla fine della relazione. Quali sono, allora, le cose da evitare per scongiurare questo pericolo?

Premesso che questo banco di prova può rivelare cose che del partner che non sappiamo e diventare presto una situazione scomoda e sgradevole indipendentemente dal nostro comportamento, ci sono comunque degli errori che è meglio non commettere se si vuole cercare di far funzionare la cosa e rendere la prima vacanza un momento davvero indimenticabile. Siete curiosi di sapere quali sono?

Prima vacanza di coppia: ecco gli errori da non commettere se vuoi evitare che diventi anche l’ultima

La prima vacanza insieme è un momento molto importante per una nuova coppia perché permette di conoscere il partner nel profondo e vedere come si comporta quando non è inserito nel suo ambiente e circondato dalle persone che conosce. Questa occasione può rafforzare il rapporto ma può anche togliere delle certezze e rovinare la relazione.

Si può scoprire, infatti, di non essere innamorati come si pensava, o magari possono venire fuori alcuni lati del carattere dell’altro che proprio non ci piacciono. Anche noi, però, dobbiamo provare a comportarci al meglio se vogliamo far funzionare le cose. Ecco allora alcuni errori che sarebbe meglio non commettere per evitare di rovinare la prima vacanza di coppia.

Per prima cosa sarebbe meglio scegliere una meta che sia neutra per entrambi, evitando assolutamente luoghi che riguardano le vostre relazioni precedenti. Non è bello, infatti, scoprire di trovarsi in un posto in cui l’altra persona ha dei ricordi legati a qualcun altro. Meglio, almeno per la prima volta, trovare un luogo che sia nuovo per entrambi, dove costruire nuovi ricordi insieme. Altra cosa importante è quella di decidere prima come gestire il denaro, cosa si vuole dividere e cosa invece viene offerto da uno dei due. La questione ‘soldi’, infatti, può diventare spinosa e può rischiare di rovinare il rapporto, soprattutto quando si è all’inizio e non ci si conosce ancora tanto bene da gestire il tutto in maniera automatica. Attenzione anche a come si vuole organizzare il tempo, perché non tutti abbiamo la stessa concezione della vacanza: c’è chi preferisce avere ritmi lenti e dedicarsi al riposo e chi invece la vive come un’occasione in cui scatenare tutta la propria energia, magari svegliandosi presto per visitare tanti luoghi e facendo baldoria fino a tardi per godere al massimo di ogni momento. A proposito di quest’ultimo punto, è fondamentale cercare di andare incontro all’altro e alle sue esigenze. Se, infatti, doveste scoprire che voi e il partner non intendete la vacanza allo stesso modo sarà importante trovare dei compromessi che permettano a entrambi di stare bene e di fare almeno in parte quello che si aspettava.

Quest’ultimo consiglio vi aiuterà sicuramente poi anche al ritorno dalla vacanza, nella vita di tutti i giorni. Se riuscirete a metterlo in pratica, infatti, imparerete a venire incontro alle esigenze del partner anche nel quotidiano e il vostro rapporto molto probabilmente spiccherà il volo.