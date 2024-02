Ferragnez, matrimonio finito? Spunta l’assurda veggenza di Striscia la Notizia

Dopo la notizia della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez spunta un vecchio video di Striscia la Notizia che aveva ‘predetto’ tutto.

La notizia della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez è diventata in poco tempo virale ed è arrivata subito anche all’estero, dove molti giornali di gossip l’hanno riportata. Ora è spuntato un vecchio video di Striscia la Notizia che pare avesse ‘predetto’ tutto.

Il tg satirico con la sua irriverenza ha voluto condividere nuovamente il filmato in cui la Ferragni parlava del fatto che ‘avrebbe voluto lasciare Fedez’. Il video ha ricevuto moltissimi commenti.

Rottura Ferragnez, spunta il video della ‘premonizione’ di Striscia la Notizia

Mentre i giornali di gossip di tutta Europa parlano del matrimonio dei Ferragnez che sarebbe giunto al capolinea è venuto fuori un video di Striscia la Notizia di qualche settimana fa in cui c’è praticamente un’assurda veggenza.

Il tg satirico il 18 gennaio aveva mandato in onda un filmato in cui Chiara Ferragni ‘parlava’ del fatto di aver voluto lasciare Fedez. Si tratta di un rifacimento del famoso filmato in cui l’imprenditrice digitale ha voluto chiedere scusa agli utenti per la vicenda dei Pandoro Balocco. Tempo fa Striscia aveva deciso di ironizzare su quelle immagini, avvalendosi probabilmente del supporto dell’intelligenza artificiale, per far dire all’influencer che avrebbe lasciato il marito.

“Ho deciso che non farò più beneficienza e per questo lascio Fedez“, questa la frase pronunciata – fittiziamente – dalla Ferragni. Un video che è sembrato una sorta di premonizione rispetto a quello che poi sarebbe accaduto dopo qualche settimana. Ad annunciare la rottura dei Ferragnez è stata un’esclusiva di Dagospia – confermata dal Corriere della Sera – secondo cui Fedez domenica scorsa avrebbe lasciato l’attico di Milano.

Pare che la coppia sia giunta al capolinea, una crisi sarebbe iniziata già dopo il Festival di Sanremo 2023, ma Chiara Ferragni aveva accantonato le divergenze per stare vicino al marito malato. Poi è arrivato lo scandalo dei pandoro Balocco e Fedez non avrebbe fatto lo stesso, anzi avrebbe attaccato più volte la moglie per gli errori commessi, che avrebbero danneggiato anche i suoi affari. La coppia non sarebbe riuscita a venirne fuori e l’epilogo è quello che tutti conosciamo.

Le immagini in cui sorridevano a San Valentino, dunque, celavano una realtà ben diversa. Per ora dalla coppia non è arrivata alcuna conferma o smentita, sono tutti in attesa di ascoltare l’intervista di Chiara Ferragni, che domenica sarà ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio.