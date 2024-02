Antonella Clerici, altro che gite romantiche! Cosa fa con il compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono ormai inseparabili e condividono molte avventure insieme. Ecco cosa hanno fatto recentemente.

Per Antonella Clerici, la conduttrice tra le più celebri della televisione italiana, l’amore è arrivato sei anni fa, dopo l’incontro con Vittorio Garrone, erede della Erg Petroli. Nonostante il periodo turbolento appena superato e una figlia ancora piccola, Antonella Clerici si è lasciata andare al nuovo sentimento e ha ritrovato la felicità nelle attenzioni del suo nuovo compagno.

Per stare vicino al compagno, la popolare conduttrice di È sempre mezzogiorno ha lasciato Roma e la vita di città, trasferendosi ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove vive Vittorio Garrone. La casa della coppia è immersa nella natura e gode della vista di un paesaggio incontaminato. Qui Antonella Clerici ha voluto crescere la figlia Maelle, insegnandole il rispetto per la natura e per gli animali, insieme agli altri figli di Garrone.

La casa di Antonella Clerici e Vittorio Garrone viene spesso mostrata sul profilo Instagram ufficiale di entrambi, nido d’amore di una storia bellissima e ricca di momenti romantici. La coppia, decisamente social e all’avanguardia, ama condividere con i follower la felicità che contraddistingue la loro storia d’amore e tutti i momenti vissuti insieme.

Le avventure di Antonella Clerici e Vittorio Garrone

La conduttrice di Rai 1 ama trascorrere del tempo di qualità insieme al suo compagno, circondata dai suoi amatissimi cani. L’amore di Antonella Clerici per gli animali non è mai stato un segreto per il suo pubblico. Indimenticabile il suo legame speciale con Oliver, l’adorato Labrador compagno di vita e carriera, protagonista di molte puntate de La prova del cuoco, oltre all’amore viscerale per i cavalli, che Antonella Clerici ama curare personalmente nella sua casa.

Nel tempo libero, la conduttrice e il compagno Vittorio Garrone amano esplorare i boschi vicino casa in compagnia di Argo e Simba, i due cani della coppia. Nella natura incontaminata, i due amici a quattro zampe di Antonella Clerici possono correre indisturbati. In un recente post Instagram, la conduttrice ha pubblicato un breve video in cui mostra una delle tante passeggiate nei boschi, insieme ai cani e al compagno Vittorio.

Code e zampe non sono mai mancate nella vita della regina di Rai 1. I cani sono stati da sempre parte integrante e indispensabile nel vissuto di Antonella Clerici, la quale ha trasmesso la stessa passione alla figlia Maelle e al compagno Vittorio. Ora la conduttrice è intenta a godersi i suoi momenti felici, pieni di amore e meravigliose code scodinzolanti.