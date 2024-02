Grande Fratello, Perla Vatiero e il ballo per Alessio: il gesto scatena il web

Al Grande Fratello gli occhi sono puntati su Perla Vatiero dopo il riavvicinamento a Mirko ma la giovane sembra provare interesse nel conoscere Alessio. Vediamo insieme cosa ha fatto impazzire il web.

Quando ormai sono passati cinque mesi dall’inizio del Grande Fratello, finalmente si è vicini alla finale. Nel corso delle settimane, abbiamo visto diversi ingressi di personaggi noti (l’ultima è stata la showgirl Simona Tagli) e di persone comuni (come Alessio) che hanno cambiato le dinamiche del gioco.

Nella puntata che andrà in onda lunedì 26 febbraio, il televoto decreterà il primo concorrente che accederà direttamente alla finale.

Grande protagonista di questa edizione è stata Beatrice Luzzi che si è trovata a scontrarsi con Perla Vatiero. Due donne dal carattere molto forte che non le mandano a dire. Alfonso Signorini ha deciso di portare all’interno della casa più spiata d’Italia, il triangolo amoroso che era nato a Temptation Island. Perla infatti era legata a Mirko Brunetti con cui conviveva da circa 5 anni ma all’interno del programma, lui aveva conosciuto Greta e aveva deciso di uscire con la tentatrice lasciando la sua fidanzata. Lontani dalle telecamere però la loro storia non è continuata.

Perla e il ballo per Alessio: il web si divide tra pro e contrari

Mirko è così entrato al Grande Fratello, seguito dopo alcune puntate dalle due ex, Perla e Greta. All’interno della casa si è molto riavvicinato a Perla ma poi è stato eliminato perché non è riuscito a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Perla e Greta invece sono diventate amiche e si confidano sulle storie passate e anche su quella presente. Il Gf però ha dato un’ulteriore possibilità a Mirko che è entrato come ospite nella casa e ha manifestato la sua voglia di ricominciare a Perla.

Tra i due quindi sarebbe nato di nuovo l’amore ma i social hanno visto nel comportamento di Perla un atteggiamento che ricorda molto Temptation Island. La giovane ha infatti ballato in modo provocante con Alessio, una scena che non è passata inosservata. In tanti su X (ex twitter) hanno criticato tale scelta perché ricordano come Mirko vedendo i video della sua fidanzata nel villaggio fosse geloso.

Questa è la famosa scena su cui ho avuto da ridire e per cui il “turno notte” si è sentito in diritto di aggredirmi.

Ribadisco che è una scena che non mi piace e lo dicono in tanti non per questo siamo hater ma lì fuori c’è un uomo a pezzi che ha chiesto accortezza #perletti pic.twitter.com/C82UHaLOaV — Giulia (@La_Doc_Giuly) February 23, 2024

Ciò lo aveva anche spinto nelle braccia di un’altra. Secondo altri invece non ci vedono nulla di male, se il loro amore è vero resisterà alla lontananza. La giovane è libera di ballare con chi vuole e come vuole e non sarà certamente questo a porre fine alla loro relazione.