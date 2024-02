Ferragnez, i guai cominciati con il trasferimento nella nuova casa: la strana coincidenza

Fine della favola d’amore Ferragnez. Ormai il gossip è implacabile e gli stessi protagonisti non possono negare: ecco come sono i iniziati i guai.

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto sognare i fan di un’Italia intera per la loro storia d’amore coronata in un meraviglioso matrimonio e la nascita di due figli, Leone e Vittoria. La loro crisi ha sempre preoccupato tutti coloro che li seguono con affetto, ma oggi più che di crisi si parla di rottura: ed ecco quando sarebbe nato tutto.

Una sorta di maledizione quella che ha colpito i Ferragnez? Difficile non credere che ci sia qualcosa di oscuro dietro tutti i guai che si sono susseguiti nelle loro vite in questi ultimi mesi. La coincidenze potrebbero essere davvero troppe eppure i guai seri sono iniziati proprio nel momento in cui i due, con i bambini, si sono trasferiti nella nuova casa.

Addio Ferragnez, la nuova casa una maledizione? La storia d’amore si trasforma in un incubo

Nel mezzo della bufera che ha travolto i Ferragnez è impossibile non pensare a una coincidenza. Tutto è iniziato quando la famiglia ha lasciato la vecchia casa per trasferirsi nel nuovo attico nella City Life di Milano, dopo la vendita della casa in California. Poco dopo è scoppiato il primo scandalo che ha travolto l’influencer: quello del pandoro Balocco. Sono seguite poi le indagini sulle uova di Pasqua, la bambola Trudi e tutte le collaborazioni dell’imprenditrice digitale, fatte a scopo benefico. Sul web però, tra un silenzio e l’altro, iniziano a rincorrersi anche voci di una crisi con il marito.

I due si sono sposati il 1 settembre 2018, dopo essersi conosciuti nel 2016 proprio grazie ai social. Celebre è stata la canzona di Fedez dedicata all’allora influecer, un aggancio per conoscere direttamente la famosissima Chiara Ferragni. “Vorrei ma non posto”, scrive il rapper che in un verso canta “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”: lei aveva scritto a lui sui social per chiedere spiegazioni. Da lì la frequentazione, sempre al centro dell’attenzione, e la proposta di matrimonio in concerto all’arena di Verona. Tutte le tappe della loro storia raccontate nella serie Prime Video “The Ferragnez” perché il loro amore è sempre stato anche un forte motore economico.

I Ferragnez hanno affrontato insieme altre crisi, come la scoperta del tumore e l’operazione del rapper di Milano, la rottura dopo il Festival di Sanremo. Nonostante ciò i recenti guai, iniziati quando si sono trasferiti nella nuova casa a dicembre, pare abbiano condotto alla fine. La crisi matrimoniale sfociata nell’allontanamento di Fedez dalla casa stessa pare sia insanabile.

Difficile non credere che questo nuovo attico sia il simbolo del periodo più nero per la famiglia. Il raggiungimento di un benessere assoluto: un attico a due piani collegato da una scala a chiocciola che porta in piscina. All’interno della sontuosa casa una sala cinema. Per non parlare dell’armadio della Ferragni: un piccolo appartamento.

A questa poi si aggiunge l’altro acquisto della coppia: la villa sul lago di Como, un vero sogno ad occhi aperti con giardino, piscina a sfioro direttamente sul lago. Insomma un sogno simbolo di una ricchezza assoluta: Chiara Ferragni è la seconda italiana nella classifica dei 100 più ricchi di Instagram dopo Khaby Lame. Ha un patrimonio stimato da Forbes sui 40 milioni di euro e Fedez ne ha uno altrettanto ricco, stimato sui 20 milioni di euro. Insomma l’apice della ricchezza, del lusso, del benessere, è coinciso con il periodo più buio e probabilmente con la fine dei Ferragnez. Se non è questa una maledizione!