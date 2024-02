Perché il bagno è il posto più pericoloso della casa e come prevenire i rischi che possono costare la vita

All’interno della casa la stanza più pericolosa è il bagno. Ma si può davvero perdere la vita? Scopriamolo insieme.

Solitamente ci sentiamo al sicuro in casa, in realtà è il luogo in cui si possono verificare incidenti domestici anche gravi. Ma come si fa a prevenire i rischi che si possono incontrare stando in bagno? Ecco come fare.

Come accennato in casa ci sono angoli che contengono potenziali pericoli. In cucina bisogna fare attenzione all’olio bollente, al gas, ai coltelli affilati. Quando si eseguono le pulizie occorre fare attenzione ad utilizzare gli strumenti giusti come la scala evitando di salirci in pantofole. In realtà ogni stanza della nostra abitazione necessita di alcune accortezze. Il bagno non fa eccezione. Non dovremmo abbassare la guardia perché anche qui possono verificarsi degli infortuni. Ecco come prevenirli e come agire con prontezza qualora accadessero.

Bagno: i consigli da tenere a mente per evitare pericoli mortali

A determinare una situazione di pericolo è il fatto che ci sia acqua combinata ad elettricità. Inoltre gli spazi, in generale sono angusti. Può accadere che ci cada qualcosa per terra e il rischio è in agguato. In bagno adoperiamo piccoli elettrodomestici come il phon, il rasoio elettrico per tagliare la barba o quello da donna. A questo si aggiunge anche il pericolo di scivolare e ferirsi. Oltre a cadute, contusioni, distorsioni e rottura di qualche arto la minaccia maggiore risiede nella folgorazione.

Gli spasmi provocati dal passaggio della corrente che passa per il corpo impediscono di staccarsi dall’apparecchio elettrico e dalla presa. Nei casi più gravi ci può essere addirittura un arresto cardiaco, respiratorio o una perdita di conoscenza. Come si può intervenire in modo efficace, ma senza mettersi in pericolo? Occorre staccare la persona dalla sorgente elettrica evitando di toccarla direttamente.

Si può spegnere l’interruttore generale, oppure tagliare il filo con pinze isolanti o in extremis allontanare la persona con il manico di legno di una scopa. Se la persona non si riprende da sola bisogna chiamare il 118 per far intervenire i soccorsi.

Ci sono però delle accortezze che si possono usare per impedire che simili situazioni si verifichino. Non usare gli apparecchi elettrici con mani e piedi bagnati, indossare le ciabatte, non lasciare gli apparecchi elettrici attaccati alla corrente, sul bordo del lavandino o quello della vasca con dentro l’acqua. Fare attenzione che gli apparecchi abbiano la sigla Imq-Cei e che il cavo non sia rovinato. Infine sarebbe meglio non chiudersi a chiave in bagno così in caso di incidenti chiunque può aiutarci in fretta.