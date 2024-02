Denise Esposito, l’emozionante gesto per Gigi D’Alessio: così gli fa dimenticare il passato

Altro che Anna Tatangelo, ormai nella vita di Gigi D’Alessio c’è un’altra donna: si chiama Denise ed è la mamma del suo ultimo figlio.

Appuntamento televisivo da non perdere con Gigi D’Alessio che, insieme ai suoi compagni di viaggio, ogni venerdì sera torna protagonista su Rai 1 dove si dedica alla sua più grande passione: la musica. Periodo da assoluto protagonista per il cantautore napoletano che sembra vivere una seconda giovinezza, professionale ma anche, e forse soprattutto, sentimentale.

Grande successo per The Voice Senior che grazie ad artisti come Gigi D’Alessio, facente parte della giuria, sta regalando alcune delle serate più belle ed emozionanti per quanto riguarda la televisione italiana. Tuttavia, le soddisfazioni più grandi nella vita del cantante sembrano però arrivare dalla sua famiglia. In particolare dalla nuova compagna Denise Esposito.

Piombata nella sua vita per dargli nuove gioie e soddisfazioni – la separazione da Anna Tatangelo non è stata facile – il sorriso sembra ormai tornato sul volto dell’artista. Lo stesso che ha da poco spento 57 candeline e lo ha fatto in compagnia delle persone a lui più care. Il gesto della compagna ha fatto scappare più di qualche lacrima ai suoi numerosi fan.

Auguri Gigi D’Alessio, il messaggio della famiglia è da lacrime

Famiglia allargata a di successo per il musicista che nel corso della propria vita ha avuto il piacere di avere cinque figli. Oltre a Lorenzo, famoso cantante noto con lo pseudonimo di LDA, ci sono anche Claudia, Ilaria, Francesco e il piccolo Andrea. Ecco, proprio quest’ultimo è stato protagonista di una storia social che ha commosso tutti.

Buon compleanno Gigi D’Alessio, gli auguri della famiglia – (Foto: Instagram @denisesposito) – Ilciriaco.itRitratto di famiglia per il cantante che si è fatto immortalare insieme a quelle che, ad oggi, sono per lui le persone più care. Da una parte c’è il piccolo Francesco e dall’altra c’è Denise, donna che è tornata a far battere il cuore dell’artista come presumibilmente non succedeva da tempo. “Buon compleanno papà“ è stato il messaggio che ha emozionato tutti. Ma chi è la nuova compagna di Gigi D’Alessio e come ha fatto a rubare il suo cuore?

Le cronache parlano di un incontro avvenuto a Capri nel 2020, entrambi sono dei musicisti e avvicinarsi grazie alla musica è stato semplice. Da quel momento fanno coppia fissa nonostante la differenza d’età, lei ha infatti da poco compiuto trent’anni. Questo non sembra però un ostacolo per i due che appaiono felicissimi di stare insieme.