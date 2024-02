Ti stai sacrificando troppo per il partner e non te ne rendi conto: i segnali di pericolo svelati dalla psicologa

A volte non ci si accorge della troppa dedizione. Ma ti mostriamo i segnali che indicano che ti stai sacrificando troppo per il partner

Avere una relazione con una persona è cosa complessa, ma che può anche dare grandi soddisfazioni. Pensiamo ai momenti sereni e di gioia, così come quelli di scoperta e condivisione.

Tuttavia, una relazione sana dovrebbe essere un rapporto di dare e ricevere allo stesso modo e nelle stesse intensità. A volte non è così e accorgersene e farsene una ragione è difficilissimo. Ecco perché vogliamo mostrarti i segnali che ti indicano che ti stai sacrificando un po’ troppo per il tuo partner.

Ecco i segnali da decifrare

Riconoscere uno sforzo eccessivo nei confronti del proprio partner può essere il passo decisivo per cambiare vita e prendersi cura seriamente del proprio benessere. Questo potrebbe essere anche un ottimo modo per migliorare e rinforzare la relazione, evitando che questa degeneri. Ma quali sono i segnali da decifrare che si manifestano quando ti stai sacrificando troppo per il tuo partner?

La prima cosa a cui devi fare attenzione è la perdita della propria identità. Ognuno di noi è diverso e tutti hanno delle necessità. Ma quando ci si dedica in maniera completa al proprio partner, allora si potrebbe annullare completamente le proprie ambizioni, i propri desideri e addirittura i propri bisogni. Quindi è molto importante saper riconoscere l’importanza di mantenere la propria identità a fronte di qualsiasi relazione.

Il secondo segnale è la mancanza di reciprocità. Questo potrebbe significare che ci si sta sacrificando troppo per il proprio partner. Se una relazione non si basa sull’equilibrio, allora c’è qualcosa di sbagliato. I sacrifici si fanno sempre in due, e se noti che questo non avviene, forse è arrivato il momento di parlarne e prendere delle decisioni.

Un altro segnale d’allarme a cui fare attenzione è l‘isolamento sociale. A volte stare con un partner e costruire una relazione “tossica” potrebbe portare ad allontanarsi da amici e addirittura parenti. In un primo momento questo potrebbe sembrare addirittura normale, ma non lo è. Infine, un altro segnale a cui fare attenzione è il senso di disagio che si prova quando si sta vivendo la propria relazione. Sentire sempre un senso di frustrazione, disagio o insoddisfazione potrebbe limitare i propri interessi personali. Questi sentimenti non devono essere ignorati ed è bene riflettere su quelle che sono le reali priorità.