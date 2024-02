Oroscopo, perché si dice che i segni di Terra siano noiosi? Le (splendide) caratteristiche di Toro, Vergine e Capricorno

Si tende a sottolineare spesso come i segni di Terra possano essere noiosi e pesanti da sopportare, ma è davvero così? Scopriamolo insieme.

L’astrologia è una passione comune a tante persone, anche se non tutti riescono ad ammetterlo in maniera trasparente. Ancora troppo spesso si tende a pensare che chi continua a consultare l’oroscopo sia un “credulone” e non sia in grado di prendere in autonomia una decisione, ma non è sempre così.

Dare una lettura ogni mattina o la sera prima di addormentarsi a quello che viene indicato non è certamente un male (ognuno ha spesso un astrologo di riferimento), mentre lo è arrivare a farsi condizionare nella scelta delle persone che si ha al proprio fianco. Da questo si ha però modo anche di capire qualcosa di più sul carattere di chi abbiamo vicino e verificare se sia davvero corrispondente alla verità. Spesso si tende a pensare ai segni di Terra come a quelli più monotoni dello zodiaco, ma è davvero così?

I segni di Terra sono davvero noiosi e pesanti?

Avere un’idea delle caratteristiche di chi abbiamo vicino può essere un aiuto importante per risolvere anche le situazioni più spinose. Non sono poche le persone che si affidano all’astrologia, anzi sapendo anche l’ascendente (servono ora e luogo di nascita) si può avere un quadro ancora più completo.

Gli esperti del settore tendono a identificare i segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno, come quell più pragmatici, che non si lasciano andare a molti voli pindarici, ma appunto preferiscono stare con i piedi per terra. Anzi, tendono a non apprezzare chi fantastica troppo senza avere certezze su quella fantasia, ben sapendo come questo modo di agire abbia per loro poco senso. Ma è davvero così?

La risposta è affermativa, salvo casi rarissimi, come può accadere ad esempio a chi ha ascendente in un segno di Aria (Gemellli, Bilancia e Acquario). A confermarlo ci ha pensato Carlota Santos, astrologa e illustratrice spagnola, autrice del libro Costellazioni (Gribaudo). I nativi hanno bisogno di cose concrete e sicure, solo in questo modo riescono a stare bene con se stessi e con gli altri.

Molto spesso tendono ad allontanare dalla loro vita chi fa promesse che poi non riescono a mantenere, loro hanno bisogno di fatti, non tanto di parole, che per loro lasciano il tempo che trovano. Questa concezione li porta così a essere a volte polemici, pensando però di essere dalla parte della ragione, ma in alcuni casi anche egoisti. Insomma, a volte bisogna armarsi di pazienza per poter andare d’accordo a lungo con loro.

Verificare è importante

L’approccio giusto nei confronti dell’astrologia dovrebbe essere quello indicato da Paolo Fox, uno degli astrologi più famosi, ovvero “non credete ma verificate“. Consultarlo ogni giorno non fa male, ma si dovrebbe avere un approccio il più possibile distaccato.

Raramente non si troveranno però affinità con le caratteristiche appartenenti a ogni segno. E nel caso dei segni di Terra potrebbero essere in molti a confermare.

Il Toro (21 aprile-20 maggio) si distingue per essere sicuro di sé e tenace, quando ha un obiettivo in mente fa il possibile per raggiungerlo. Non gli mancano però nemmeno pazienza e affidabilità, chi ne conosce uno può andare sul sicuro, occhio però al suo orgoglio e alla sua testardaggine, non sempre è in grado di fare marcia indietro quando è convinto di qualcosa.

La Vergine (24 agosto-23 settembre) è certamente il segno che fa della precisione un suo punto di forza, per questo vorrebbe che chi ha vicino faccia altrettanto. Non sempre però è in grado di riconoscere i suoi errori, a volte fatica inoltre a mettersi nei panni degli altri e a essere comprensiva.

Infine il Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), che è assolutamente il più ambizioso e determinato. Spesso è in grado di mettere quindi senso del dovere e delle responsabilità al di sopra di tutto, anche degli affetti. Sopportare di essere messi in secondo piano per chi lo ama può non essere semplice, è poi uno che non ama smancerie, oltre a essere uno che vuole prendere le decisioni per sé e per gli altri.