Basta poco per renderli di cattivo umore: questi due segni si deprimono facilmente

Alcuni segni zodiacali hanno maggiori probabilità di essere di cattivo umore, con un persistente sentimento di tristezza che influisce sulle attività

Sebbene l’oroscopo possa aiutare a tranquillizzare la mente, ci sono alcuni segni zodiacali in astrologia che hanno una forte inclinazione al cattivo umore e alla depressione.

Le cause della tristezza profonda variano a seconda della persona e le difficoltà che si incontrano influenzano tutti in modi diversi. Ad alcune persone davvero non importa e lasciano che la negatività scivoli via dalle loro spalle, mentre altre coltivano e alimentano la loro depressione con più energia. L’astrologia è molto eloquente quando si tratta dei fattori scatenanti della tristezza individuale e di quali segni zodiacali ne soffrono di più.

Sei sempre di cattivo umore? Ecco i segni zodiacali più tristi

Coloro che credono nell’astrologia devono essere consapevoli che i segni zodiacali influenzano tutti i tratti della propria personalità e gli eventi della vita, come la scelta di carriera, felicità, malattia o pigrizia: anche il cattivo umore molto spesso dipende dalle stelle. La felicità è sicuramente una scelta ma non per tutti. Tra tutti, i Capricorno sono individui cupi e di mentalità chiusa. Per il Capricorno esprimere le emozioni è molto importante e non farlo può portare a una grave depressione.

Di solito si assumono la responsabilità di tutto e si incolpano costantemente. Questo senso di colpa spesso si trasforma in depressione. Durante le situazioni traumatiche e stressanti rimangono calmi, il che porta ad un accumulo delle loro emozioni che li porta a ulteriore stress. Imparare a fidarsi di se stessi e ad avere un atteggiamento più aperto può cambiare drasticamente la loro vita.

I Pesci invece di solito sono persone gentili e amorevoli, con una tendenza al martirio e al sacrificio di sé. È questa visione autodistruttiva e sognante della vita che li lascia disincantati e cupi. Di solito vogliono controllare la propria vita quanto vogliono, ma in caso contrario scelgono sempre di soffrire in silenzio e cercano di sorridere per mantenere felici la famiglia e gli amici. È meglio che i Pesci siano in contatto con la realtà, evitino il sacrificio e smettano di cercare di accontentare tutti coloro che li circondano. Sono pignoli per l’ordine e la tradizione, e quando la loro vita familiare sembra andare fuori strada s’infastidiscono e si deprimono.