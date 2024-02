Clizia Incorvaia “copia” Annalisa, mini vestito e reggicalze: bellissima così

Outfit super sensuale e bellezza che lascia tutti senza parole, Clizia Incorvaia copia il look di Annalisa ed è un vero spettacolo, i suoi seguaci sono impazziti.

Sempre splendida e in forma smagliante Clizia Incorvaia manda il web totalmente in tilt ogni volta che si mostra, specie quando mette in risalto non solo la sua fantastica bellezza ma anche le sue forme magnifiche.

Per i suoi seguaci non notarla è proprio impossibile, questi ammirandola in tutto il suo splendore non capiscono più nulla e non possono fare a meno di riempirla di apprezzamenti e like.

Questo, per la favolosa influencer, è un periodo ricco di cambiamenti ed emozioni. Da poche settimane ha traslocato nella nuova casa con la sua splendida famiglia e tra qualche mese convolerà a nozze con Paolo Ciavarro. La loro bellissima storia d’amore è nata davanti alle telecamere, durante la loro partecipazione ad una passata edizione del Grande Fratello Vip, da quel momento non si sono più separati. Sui social si mostrano sempre più uniti e innamorati, entrambi non vedono l’ora di diventare marito e moglie.

Clizia Incorvaia imita l’outfit di Annalisa e infuoca il web, è pazzesca

L’outfit di Annalisa toglie il fiato, la favolosa influencer lo imita e fa impazzire praticamente tutti con la sua sensualità da vendere, come al solito i fan l’hanno riempita di complimenti e like, non riuscivano più a toglierle gli occhi di dosso.

Ai suoi affezionati e tantissimi fan Clizia Incorvaia ha fatto sapere che l’outfit di Annalisa le è piaciuto molto e ha voluto realizzarlo ‘low cost’, questa versione può essere copiata da tutti. A detta sua si può essere ‘stylish’ anche spendendo poco, non appena si è mostrata con il sensuale outfit ha subito infiammato il web.

La favolosa influencer indossa lingerie BetterThNaked, collant Calzedonia, scarpe Laura Biagiotti e gioielli Morellato. Il mini vestitino invece è di Zara ed è veramente cortissimo, mette bene in risalto la sua fantastica forma fisica, le sue gambe in bella mostra sono stupende.

In una storia postata sul suo profilo Instagram, dove è sempre più amata e seguita, ha messo a confronto il suo outfit con quello di Annalisa e sono davvero molto simili. Quello della favolosa cantante è decisamente più scollato, entrambi però sono super sensuali. I fan della Incorvaia non appena l’hanno vista sono andati subito fuori di testa, con la sua strepitosa bellezza e la sua assurda sensualità infatti ha steso chiunque.