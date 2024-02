Spopola la carne Grass Fed anche in Italia, cos’è e perché potrebbe essere l’unica strada

Si parla tanto di carne Grass Fed: di cosa si tratta esattamente e quali sono le caratteristiche per cui sembra tanto interessante.

Ultimamente si parla moltissimo della carne Grass Fed e ci sono due diversi schieramenti tra chi la avversa e la teme e che chi la promuove come nuova frontiera dell’alimentazione. Ma effettivamente, che cos’è questo nuovo prodotto che si vuole immettere nel mercato? Quali sono le sue caratteristiche e le sue peculiarità? E soprattutto, quale può essere l’impatto sulla salute e quello economico?

Sono molte le domande intorno a questo cibo che si presenta come innovativo. La carne Grass Fed è una carne bovina sostenibile. Proviene da animali allevati al pascolo e il loro nutrimento è composto esclusivamente da erba, nel modo più naturale possibile. La vita dell’animale si svolge senza inutili sofferenze, non gli vengono somministrati né mangimi né antibiotici e di conseguenza la qualità della carne dovrebbe essere migliore.

Tutto sulla carne Grass Fed: è la scelta migliore

La produzione di carne Grass Fed avrebbe un risvolto molto importante anche per quanto riguarda l’aspetto economico. L’assenza di mangimi come cereali e farine determina certamente un costo maggiore perché questi generi alimentari sono utilizzati per abbassare le spese. Sotto il profilo nutrizionale la carne Grass Fed risulta con una qualità notevolmente superiore. Sono presenti elementi che generalmente, nelle carni derivate da allevamento intensivo, sono scarsi o assenti, come l’apporto di Omega 3 e Omega 6, vitamine come la A, B, K2, E, ma anche l’acido linoleico e importanti antiossidanti come il glutatione.

Senza dimenticare i sali minerali presenti come il ferro, il magnesio e il manganese. Inoltre la carne Grass Fed si rivela considerevolmente meno calorica. Anche se il prezzo di questo tipo di carne è maggiore si può comunque trovare a costi contenuti. Ma non sono molte le aziende produttrici e difficili da trovare. Adatta in particolare per coloro che svolgono attività sportiva, ma anche per le categorie più delicate, come bambini e anziani, la carne Grass Fed sembra essere la scelta migliore per chi ha a cuore la salute.

I nutrizionisti consigliano comunque di non farne un uso eccessivo. La carne va inserita all’interno di una dieta equilibrata in cui è presente una varietà di cibi e quindi di nutrienti importanti. Il consumo settimanale quindi non dovrebbe essere più di una o al massimo due volte.

Le modalità di cottura per esaltare questo tipo di carne sono esattamente le stesse impiegate comunemente. Si può cuocere alla griglia, al forno, in padella e con cottura lenta. L’unica accortezza è non farla cuocere troppo perché dal momento che è più magra di quella convenzionale può più facilmente diventare stopposa.