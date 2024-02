Tiziano Ferro e Mahmood, c’è un legame che li unisce: il dettaglio che non sfugge, cosa c’è tra di loro

Tiziano Ferro e Mahmood sono uniti da qualcosa di molto speciale: la novità inaspettata sui due cantanti.

Nessuno si sarebbe aspettato che ci fosse realmente un legame tra i due cantanti tra i più famosi della scena canora nostrana invece a quanto pare è tutto vero. Scopriamo che cosa è venuto fuori nelle scorse ore.

Una notizia davvero inedita ha lasciato a bocca aperta i fan di Tiziano Ferro e Mahmood. Non si tratta solo della passione viscerale per la musica, il palcoscenico i concerti o per il successo delle loro canzoni più famose. Ecco che cosa è appena successo tra due delle voci più ascoltate della musica italiana.

Tiziano Ferro e Mahmood, la notizia inaspettata sul legame tra i due famosi cantanti italiani

Come di certo saprete Mahmood è uno dei nomi del momento. L’artista infatti, si è esibito sul palco del Festival di Sanremo portando un brano che all’indomani della sua prima esibizione ha già scalato le classifiche di tutte le piattaforme di ascolti streaming. Si tratta di un pezzo coinvolgente, e davvero radio-killer. Il nome della sua hit è Tuta gold, e a colpire tantissimo il pubblico è stato anche, oltre al testo della canzone, e la melodia, il balletto che il cantante ha fatto sul palco del Teatro Ariston e che viene mostrato anche nel video ufficiale della canzone.

Una danza quella del talentuoso corpo di ballo di Tuta Gold che con la sua energia contagiosa, è diventata subito virale. Ma che cosa ha colpito, e stupito, ancora di più il pubblico che segue l’artista?

A quanto pare Mahmood condivide qualcosa di molto importante con Tiziano Ferro, e non si tratta soltanto della fama, della notorietà, dell’amore del pubblico verso queste due voci italiane di grande talento. A quanto pare c’è anche dell’altro. Nelle scorse ore infatti sono apparse sui profili ufficiali social di Tiziano Ferro e Mahmood delle stories molto particolari, che hanno svelato qual è l’origine di questo legame speciale.

Sembra che Tiziano Ferro e Mahmood abbiano scelto la medesima location per girare il loro video ufficiale. Una volta che se ne sono resi conto, presi dall’entusiasmo, hanno deciso di fare un feat insieme, e anche di dare a questa canzone un titolo che potrebbe nascere dalla fusione dei loro pezzi iconici. Per Tiziano Ferro sarà Sere nere e per Mahmood invece sarà la nuovissima canzone Tuta gold. Hanno già pensato che il nome potrebbe essere Sere gold oppure Tuta nera, e con ironia hanno annunciato ai fan che è tutto già deciso, eccetto il titolo definitivo del prossimo featuring.