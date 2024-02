“Io non mi innamoro di 4 uomini”: Ida umiliata a Uomini e Donne, lite furiosa in studio

Ida Platano viene umiliata a Uomini e Donne. Una rivale le rinfaccia di non innamorarsi di quattro uomini: è successo di tutto durante la registrazione.

Anche questa stagione di Uomini e Donne continua a riservare numerose sorprese e non mancano ovviamente le sorprese, ma soprattutto le discussioni in studio. Anche quest’anno i telespettatori hanno ritrovato in studio Ida Platano.

La dama bresciana continua a popolare il parterre della trasmissione di Canale 5 e come sempre è fulcro di polemiche da parte delle sue rivali. Ancora una volta, proprio la sua presenza, avrebbe scatenato un dibattito acceso all’interno degli studi Elios di Roma.

Le dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi stanno tenendo tutti col fiato sospeso. A dimostrazione di ciò ci pensano gli ascolti accumulati dal dating show. Secondo i dati Auditel il format di Canale 5 ha tenuto in media oltre 2,9 milioni di spettatori incollati allo schermo, pari al 26,1% di share. Sintomo che Mediaset, con i suoi format di punta, riesce ancora ad accumulare ascolti a differenza di quanto fatto con altre trasmissioni. Adesso però sono arrivate anche le anticipazioni che svelano cos’è successo durante la registrazione.

Uomini e Donne, lo sfogo contro Ida Platano: parole al veleno

Ida Platano ancora una volta è la grande protagonista di Uomini e Donne, con diverse trame del dating show che si incentrano su di lei. Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che Maria De Filippi abbia richiamato in studio Mario, il cavaliere, per permettere all’uomo di rivolgere le sue scuse alla dama bresciana. Alla fine sembra proprio che Ida accetterà le scuse che le sono state rivolte dal cavaliere napoletano. Ma sembra anche che i colpi di scena per la Platano non siano terminati qui, visto che sarà al centro di una furiosa lite.

A rivelare lo spoiler ci ha pensato l’esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una storia in cui rivela cos’è successo nelle registrazioni del 26 febbraio. Infatti sembra proprio che Ida si sia seduta al centro dello studio con Renata, scatenando una lite. A questo punto Aurora scatenerà il panico affermando: “Io non mi innamoro di 4 uomini“. La Platano non ci sta e inizierà a discutere. Nella querelle si infilerà anche Gianni, che però prenderà le sue difese dicendo che le altre dame sono sempre pronte a puntare il dito.

Aurora mentre si toglie il maglione mostrerà una maglia che presenta una frase frecciatina. Gianni quindi l’accuserà di essersi preparata il tutto prima della registrazione. Sempre Aurora poi chiuderà la conoscenza con Franco, cavaliere che stava conoscendo. Mentre Renata proverà ad uscire nuovamente proprio con Franco, chiudendo di fatto la conoscenza con Giancarlo.