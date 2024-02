Mara Venier e Barbara D’Urso di nuovo insieme in tv: ecco cosa accadde nel 2015

Mara Venier e Barbara D’Urso di nuovo insieme in tv: ecco cosa è successo nel 2015 quando sono apparse insieme.

La notizia del ritorno di Barbara D’Urso in televisione ha fatto felici i fan della conduttrice. In questi mesi, dopo il suo addio a Mediaset, si era spesso parlato del suo ritorno partendo dalla Rai e a quanto pare sarà proprio così. Ospite da Mara Venier, la presentatrice ricorderà anche un vecchio episodio del 2015 che la lega alla stimata collega.

Mara Venier e Barbara D’Urso tornano di nuovo insieme in tv dopo tanti anni, ma non è la prima volta che le due sono state nello stesso studio. Nel 2015 c’è stato un momento in cui le due non solo si sono mostrate insieme, ma hanno fatto capire chiaramente che non c’era rivalità. Ecco la loro prima volta in attesa dell’intervista alla D’Urso a Domenica In!

Mara Venier e Barbara D’Urso tornano di nuovo insieme in tv: cosa è successo nel 2015

Tra qualche giorno a Domenica In vedremo l’attesissimo ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Dopo la fine burrascosa del rapporto di lavoro con Mediaset, avvenuta proprio questa estate, la conduttrice non è mai apparsa in televisione. Ha continuato la sua vita portando il suo talento nei teatri e passando un periodo a Londra, in cui pare abbia studiato la lingua inglese, ma del suo ritorno in tv non si è saputo più nulla.

Tanti i rumors che si sono rincorsi in questi mesi fino alla notizia più bella per i fan: l’intervista da Mara Venier. Le due colleghe, ritenute per molti anni rivali perché in onda la domenica nella stessa fascia oraria, in realtà pare siano sempre state molto amiche. Ecco cosa accade infatti nel 2015 tra le due.

Nel lontano 2015, quindi quasi 10 anni fa, era stata Barbara D’Urso a ospitare Mara Venier nel suo programma Domenica Live. A distanza di anni sarà invece la conduttrice napoletana a partecipare al programma di Rai Uno, come fa sapere il sito TV Blog, proprio il prossimo 3 marzo.

Ecco il video dell’intervista di Mara Venier a Domenica Live:

Era il 1° marzo 2015… a ruoli inversi. da “Domenica Live”

Registrazione d’archivio personale.#domenicain pic.twitter.com/Pu37BY8skO — LALLERO (@see_lallero) February 27, 2024

Sono passati esattamente 9 anni da quel 1 marzo 2015 quanto la D’Urso intervistò l’amica collega. Con lei c’era anche il marito, Nicola Carraro, e vennero mandate in onda anche diverse foto delle due insieme. Insomma tra Barbara e Mara non c’è mai stato astio, ma tanta stima e un rapporto di amicizia. In quell’occasione le due, che avevano rinsaldato il legame, fecero divertire molto il pubblico e la Venier era opinionista all’Isola dei famosi. Le due infatti parlarono anche del reality riferendosi in particolare a una gaffe in diretta della Venier!