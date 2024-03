Banca e stipendi d’oro, sai veramente quanto si guadagna? Tutte le cifre

Tutti pensano che in banca si guadagnino stipendi d’oro: ecco qual è la verità e quali sono tutte le cifre di questo lavoro.

In banca si guadagnando davvero stipendi d’oro? Ecco una guida alle mansioni e ai guadagni dei dipendenti bancari: tutta la verità sulle diverse possibilità economiche per uno dei mestieri ritenuti più sicuri di sempre.

Il lavoro in banca è da tutti considerato come uno dei più redditizi in assoluto infatti è sempre stato visto come un lavoro sicuro con stipendi d’oro. Ma qual è la verità? I dipendenti delle banche percepiscono davvero stipendi alti e hanno contratti di favore? Ecco cosa bisogna sapere su questo lavoro.

Quali sono gli stipendi dei dipendenti di banca? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Per lavorare in banca ovviamente bisogna avere delle competenze specifiche, ma in molti sognano di entrare a farne parte ipotizzando che ci siano opportunità di fare carriera e guadagnare stipendi d’oro. Esistono però diversi profili lavorativi dove lo stipendio varia notevolmente in base agli impieghi in banca: ecco quali sono. Gli impiegati bancari, chiamati anche cassieri e addetti allo sportello, svolgono diverse attività come erogare contanti, ricevere versamenti e assistere gli utenti nei pagamenti. Loro percepiscono uno stipendio netto mensile che varia dai 1.100 euro ai 1.300, ma possono arrivare anche a 1.600 euro dopo diversi anni di esperienza.

L’addetto al call center, che gestisce le telefonate dei clienti, fornisce assistenza e promuove i prodotti bancari, guadagna invece circa 1.100 euro al mese. Molti neolaureati optano per questo topo di lavoro alle prime armi, facendo esperienza ma guadagnando comunque uno stipendio dignitoso. Il responsabile delle risorse umane segue tutte le fasi del processo di assunzione e si occupa di mediare le divergenze tra dipendenti e azienda. Lo stipendio in questo caso varia dai 20.000 euro l’anno per gli addetti junior ai 40.000 euro per chi ha più di 9 anni di esperienza.

Un’altra figura che troviamo spesso in banca è quella del consulente finanziato, che svolge le funzioni di assistere le imprese, i titolari di partita Iva e suggerisce i prodotti bancari. In questo caso lo stipendio varia da un minimo di circa 40.000 € lordi all’anno per i consulenti neoassunti fino ad uno stipendio massimo di circa 130.000 € lordi l’anno per chi ha più esperienza di tutti.

Il credit manager ha uno stipendio diverso perché si occupa di erogare prestiti e fattori di rischio per cui può arrivare anche a guadagnare 60.000 euro l’anno. C’è poi la figura del direttore di banca, che è quella di massima responsabilità all’interno di una filiale. Si occupa di coordinare le operazioni giornaliere e assicurare il raggiungimento degli obiettivi che la sede principale detta. In questo caso lo stipendio netto mensile varia da 2.700 euro per i primi anni fino ai 5.000 euro per chi ha più di 10 anni di esperienza.