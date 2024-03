Pierpaolo Siano, chi è il corteggiatore che ha baciato Ida Platano: il suo lavoro spaventa la tronista di Uomini e Donne

Pierpaolo Siano è uno dei corteggiatori di Ida Platano a Uomini e Donne: fra i due c’è stato anche un bacio ma il lavoro di lui spaventa la tronista.

Uno degli ultimi corteggiatori arrivati a Uomini e Donne per la tronista Ida Platano è Pierpaolo Siano. È arrivato in studio assieme a Mirko Santia ed entrambi si sono presentati e proposti alla donna. Dopo la presentazione, però, Ida è uscita dallo studio in lacrime perché molto colpita dalle toccanti parole dell’uomo.

Pierpaolo ha 42 anni, è di Avellino ed è un imprenditore impegnato nel settore turistico e alberghiero. Ha un figlio di 8 anni di nome Francesco e si è definito una persona molto determinata e altruista. “Secondo me perdoni un po’ troppo e questo potrebbe far vedere una persona un po’ debole sotto alcuni punti di vista, io potrei darti quella sicurezza in più“, forse sono state queste le parole che hanno emozionato Ida. La donna però è apparsa anche un po’ spaventata dal secondo lavoro che Pierpaolo ha dichiarato di fare.

Pierpaolo Siano: tutto sul corteggiatore che ha baciato Ida Platano

Pierpaolo Siano, pur essendo un imprenditore molto impegnato, svolge anche un secondo lavoro: è infatti un deejay e per questo suona nei locali più famosi di Napoli e Salerno. Chi frequenta locali e vita notturna, l’ha immediatamente riconosciuto quando ha fatto la sua comparsa in TV.

Ha anche dei profili social dedicati a questo suo lavoro in cui conta già diversi follower. Il suo genere musicale è Dj Deep House, Soul & Dance. Ha suonato nei locali più prestigiosi della Campania da Napoli a Salerno passando per Positano e Sorrento.

Pierpaolo e Ida si sono baciati nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 27 febbraio. Durante l’esterna a cui lei lo aveva invitato, Ida gli ha regalato una loro foto insieme (ritraente un momento di un’esterna precedente, quella del violino) e hanno fatto una videochiamata con un caro amico di lei. Sembra dunque procedere bene la conoscenza fra i due personaggi di Uomini e Donne e chissà che Ida non possa trovare proprio in Pierpaolo l’amore che cerca.

Il bacio con Pierpaolo ha comunque smosso le dinamiche nel programma dato che Mario Cusitore, altro corteggiatore di Ida, è immediatamente uscito dallo studio non appena ha visto quella scena. Una serie di emozioni hanno invaso lo studio e sopratutto la bella tronista.