La nostra vita sta per cambiare e non ci sarà più possibilità di tornare indietro: cosa succederà con il nuovo satellite nel 2025

Secondo gli esperti, la vita quotidiana di milioni di persone potrebbe cambiare dal 2025, a causa di un nuovo satellite che verrà inviato in orbita.

Intorno alla Terra ci sono tantissimi satelliti di varie dimensioni, che svolgono solitamente delle attività scientifiche, militari e di comunicazione. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalle agenzie spaziali, in orbita vi sono oltre 11.000 satelliti artificiali. Questi ultimi svolgono ovviamente un compito estremamente importante: alcuni rendono ad esempio possibile la comunicazione televisiva, mentre altri contribuiscono a migliorare le previsioni meteo.

Tuttavia, sono presenti anche i satelliti scientifici, che quotidianamente studiano la Terra e i vari cambiamenti che si susseguono negli anni. Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2025 sarà lanciato un satellite innovativo, che potrebbe addirittura rivoluzionare la vita di milioni di persone.

Il satellite che cambierà la vita degli umani

La giovane start up americana Albedo, che è specializzata nella progettazione di satelliti per l’orbita terrestre bassa, sta attualmente sviluppando un orbiter capace di catturare immagini ad altissima risoluzione. Secondo gli ingegneri, questi satelliti rivoluzioneranno il modo di osservare la Terra dallo Spazio e la vita quotidiana di milioni di persone.

L’obiettivo principale della start up è ovviamente quello di rendere disponibili le immagini a livello globale, per accrescere il mercato e per stimolare le nuove applicazioni. Tuttavia, questa tecnologia quasi fantascientifica sta facendo preoccupare gli esperti della privacy, poiché la potentissima camera del satellite sarà in grado di spiare chiunque dall’orbita. In modo particolare, dal 2025 l’apparecchio orbiterà attorno alla Terra a circa 160 chilometri dalla superficie terrestre.

Ciò che preoccupa maggiormente sono le potenzialità del satellite di Albedo: potrà infatti osservare addirittura le targhe delle automobili. E non solo: la sua camera potrebbe eventualmente inquadrare il volto di una persona. Si tratta perciò di un mezzo potentissimo, che rischia di trasformare la vita quotidiana in un “Grande Fratello”. Ad ogni modo, i vertici della giovane start up hanno affermato che il satellite non disporrà di un software di riconoscimento facciale.

Ciononostante, potrebbe comunque spiare qualsiasi essere umano dall’alto. In passato era infatti vietato costruire un satellite capace di osservare una persona, ma le nuove direttive dell’ex Presidente americano Donald Trump hanno rivoluzionato il settore.

Per la precisione, l’amministrazione Trump ha autorizzato lo sviluppo di satelliti in grado di tracciare oggetti delle dimensioni di circa 10 cm. Per quale motivo allora hanno cambiato le regole? La motivazione principale riguarda la famosa spazzatura spaziale: un mezzo con queste capacità riuscirebbe quindi a identificare i pericolosi frammenti che orbitano attorno alla Terra. Il satellite della start up Albedo riuscirà perciò ad osservare anche gli oggetti che hanno un diametro di appenda 10 cm, attraverso degli specchi telescopici potentissimi.