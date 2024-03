Quando e dove si svolgerà il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Lei rompe il silenzio.

Si sono conosciuti nel corso dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno, a breve, a nozze. Ecco quali sono le ultime informazioni disponibili in merito.

Ogniqualvolta accendiamo la televisione abbiamo l’imbarazzo della scelta. A partire dai notiziari, passando per lo sport, fino ad arrivare ai reality show, sono tantissime le trasmissioni tra cui poter scegliere e assecondare i propri gusti personali. A rendere tutto questo possibile, ovviamente, sono i vari volti noti del mondo dello spettacolo, che riescono puntualmente ad entrare nel cuore del pubblico a casa.

Un affetto che molto spesso si tramuta anche in sostegno sui social network. Ne sono un chiaro esempio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che vantano davvero tantissimi follower. Proprio attraverso le storie su Instagram, la sorella di Belen Rodriguez ha rotto il silenzio in merito alle imminenti nozze.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio: quando e dove si svolgerà? Lei rompe il silenzio tramite social

Conosciutosi nel corso della loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di convolare a nozze. Era il novembre del 2022 quando Moser ha chiesto in sposa la sorella di Belen Rodriguez, nel corso di una vacanza presso un bellissimo e romantico hotel di montagna. Ma quando e dove si sposeranno? A fornire aggiornamenti in merito ai preparativi per il matrimonio ci ha pensato la stessa Cecilia Rodriguez attraverso delle storie pubblicate su Instagram.

Ebbene, stando alle ultime informazioni, sembra che le nozze avranno luogo in primavera, molto probabilmente tra aprile e maggio. Per quanto riguarda la location, invece, la stessa Rodriguez ha sottolineato: “L’anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma e abbiamo visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia Argentina. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio“.

Sempre attraverso i social, inoltre, la Rodriguez ha dichiarato: “I preparativi delle nozze procedono molto bene. Ho appena chiuso una telefonata con la wedding planner e ho scritto nel quadernino tutti gli appunti che ho preso. Questa cosa del quaderno l’ho decisa con Ignazio perché ci aiuta a non dimenticare le cose. C’è scritta anche la lista degli invitati qui che ne occupa quasi la metà del quaderno (scherzo). Come mi sento? Non so se si può spiegare a parole perché è una bellissima sensazione. Mi sento molto bene lo ammetto, anche se però dietro c’è tanto da fare”.