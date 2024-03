La tua voce racconta chi sei dentro: scopri la tua personalità in base al tono con cui parli

A quanto pare il tono della propria voce, è in grado di stabilire anche la nostra personalità. Avete mai fatto caso al modo in cui parlate?

Potrebbe sembrare un particolare incredibile, anche solo da pensare, ma in realtà le cose stanno davvero cosi: il modo in cui ogni individuo parla, sembra potere specificare anche il tipo di personalità che si porta dietro. Ad averlo sottolineato sono stati degli studi e una ricerca psicologica molto approfondita.

Ad esempio, un voce bassa potrebbe essere un segnale che ci si trovi davanti ad una persona estroversa o magari anche di fronte a qualcuno che prova una vera attrazione per la persona con cui sta parlando e non finisce qua, anche il volume alto o basso della voce, è un segnale di cui tenere conto. È un vero riflesso di potere.

Dall’altra parte, sempre gli esperti sottolineano invece come il borbottare sia quasi sempre un sinonimo di intelligenza quanto di stupidità. Ma entriamo nel dettaglio per dipanare al meglio la questione.

Attenzione al proprio tono di voce: ecco che cosa può rivelare

Quindi, a quello che abbiamo detto prima, ci sono da aggiungere ancora ulteriori particolari. Se per esempio ci troviamo davanti ad una persona con un tono di voce basso, è possibile che questo sia sinonimo di sensualità: particolare diverso da chi parla a voce alta che invece vuole esprimere potere.

“L’altezza di una voce si riferisce al suo alto o basso come percepito dall’orecchio, che dipende dal numero di vibrazioni al secondo prodotte dalle corde vocali” sottolineano gli esperti e ancora: “Uno studio recente ha scoperto che le persone che parlano con un tono più basso sono più attraenti per le relazioni a lungo termine”. Gli studi su questo argomento sono stati davvero tanti nel corso degli anni, ad esempio nel 2021 si è giunti alla conclusione che le persone che hanno un tono di voce più basso, in realtà abbiano sempre maggiore predisposizione al sesso occasionale.

Ancora: le persone dalle voci profonde, invece sono quelle che in linea di massima risultano sempre più estroverse e con una maggiore predisposizione alla dominanza e influenza.

Un secondo punto è poi quello che concerne l’articolazione, infatti gli esperti del settore asseriscono che anche il modo di potere o meno borbottare quando si parla, possa essere un segnale della nostra personalità, cosi come il fatto di potere saltare le sillabe quando pronunciamo una frase, ha lo stesso significato. Nel 2021, sempre uno studio ha messo in chiaro come gli uomini che borbottano siano visti decisamente più attraenti rispetto alle donne che lo fanno. Oppure, gli uomini che hanno una pronuncia chiara ottengono l’effetto opposto, perché questo pare essere sinonimo di femminilità.