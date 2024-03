Ex vippona si sposa: Adriana Volpe riceve l’invito e spiffera tutto – Video

Il video di Adriana Volpe fa il giro del web. La conduttrice è stata invitata al matrimonio dell’ex vippona e la felicità è alle stelle, chi si sposa?

La primavera si avvicina e, con essa, anche la stagione dei matrimoni. È il caso della famosissima artista italiana che, dopo un periodo di crisi dal punto di vista sentimentale, è pronta a sposarsi con l’amore della sua vita.

Nel corso degli anni il suo è diventato uno dei volti più amati e apprezzati dello show business italiano. Bellissima, solare, simpatica e chi più ne ha più ne metta, tutte queste qualità le hanno permesso di conquistare la vittoria a Miss Italia nel 1999. In quell’anno l’artista ha partecipato nell’edizione che ha visto sfilare anche altri volti noti della tv come Caterina Balivo e tante altre.

Oggi tutti la conoscono non soltanto grazie ai successi del passato ma anche per i gossip sul suo conto, che hanno portato spesso e volentieri la bella artista al centro dell’attenzione. Dopo diversi alti e bassi del passato, la bella artista ha trovato la serenità al fianco di un uomo con il quale sta per convolare a nozze. A spoilerare la notizia è stata l’amica Adriana Volpe che, ricevuto l’invito, non ha saputo trattenere l’emozione. Ma di chi si tratta?

Adriana Volpe, il video sulle nozze vip diventa virale

Nata a Foggia nel 1977, l’artista in questione è proprio lei: Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha messo in piedi una carriera che negli anni l’ha trasformata in una vera e propria star. Protagonista indiscussa del piccolo schermo e dei social, oggi tutti conoscono la Nazzaro anche per i diversi gossip sul suo conto. Da tempo la bella Manila è fidanzata con Stefano Oradei. I due sono finalmente pronti a convolare a nozze, per la gioia dei tantissimi fan della coppia.

A renderlo ufficiale è stata Adriana Volpe, da diversi anni molto amica di Manila Nazzaro. Per mezzo di un video sul web, la conduttrice ha mostrato a tutti la partecipazione di nozze ricevuta da parte della Nazzaro e da Oradei. I due convoleranno a nozze il 13 maggio 2024 e la Volpe non vede l’ora di poter assistere alle nozze dell’anno. Tra le due donne, infatti, c’è una profondissima amicizia, come traspare anche dall’enorme emozione della Volpe nell’aver ricevuto il tanto atteso invito.

Il matrimonio con Oradei arriva dopo alcuni anni molto difficili per la Nazzaro. I fan di lunga data, infatti, la ricorderanno senz’altro ai tempi di Temptation Island, quando ha partecipato insieme al compagno dell’epoca Lorenzo Amoruso. I due erano innamoratissimi al punto da aver deciso di allargare la famiglia con un figlio, ma la Nazzaro ha dovuto affrontare un aborto spontaneo e la relazione tra i due è naufragata poco dopo.