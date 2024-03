In pensione con 5 anni di contributi anche nel 2024: controlla i requisiti

Scopri le regole pensionistiche del 2024: la pensione con soli 5 anni di contributi è ancora possibile? Controlla i requisiti ora.

Nel labirinto delle regole pensionistiche, trovare il percorso più vantaggioso può essere un’impresa ardua. Immaginate di avere accumulato solo 5 anni di contributi e di poter già visualizzare l’orizzonte rassicurante della pensione. Un sollievo? Forse. Ma dietro ogni agevolazione si cela spesso un’equazione complicata. In questo caso, un‘età pensionabile spostata in avanti di quattro anni, non più 67 anni ma fino ai 71.

Questa opzione, nota come pensione di vecchiaia contributiva, è un’ancora di salvezza per coloro che hanno avviato la propria carriera dopo il 1996 e non possono vantare contributi pregressi. Tuttavia, è importante sottolineare che i 5 anni di contributi devono essere effettivi, escludendo quindi qualsiasi accredito meramente figurativo.

Il dilemma dei 67 Anni

Ma qual è il destino di coloro che non riescono a raggiungere il traguardo dei 20 anni di contributi entro i fatidici 67 anni? La sola alternativa è aspettare fino ai 71 anni per poter finalmente alzare le ancore e godere della meritata pensione di vecchiaia contributiva. Per coloro infatti che hanno contributi pre-1996 e non soddisfano i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, l’alternativa è attendere fino ai 71 anni per accedere alla versione contributiva. È una mossa che impedisce che i frutti del lavoro siano vanificati, offrendo un sollievo per coloro che hanno avuto carriere più brevi.

Tuttavia, questa flessibilità è un privilegio riservato ai contribuenti puri, escludendo coloro che hanno accumulato contributi prima del 1996. Per quest’ultimi, la soluzione potrebbe risiedere nella valutazione della Gestione Separata, ma qui il requisito si alza a 15 anni di contributi. Per alcuni, la strada verso la pensione a 67 anni sembra una certezza con 20 anni di contributi, ma la realtà è più complessa. È necessario anche un assegno d’importo adeguato, che non è garantito per tutti. Questo porta alcuni lavoratori a ritardare la pensione fino ai 71 anni, aspettando che le condizioni si adattino.

La questione economica è cruciale. Per raggiungere una pensione vicina ai 7.000 euro all’anno, servono 20 anni di contributi e uno stipendio medio di 18.500 euro l’anno. Una sfida per molti, specialmente coloro che hanno avuto carriere precarie o salari modesti. Quindi, per coloro che non soddisfano i requisiti economici, l’opzione è attendere o sperare in un miglioramento delle condizioni nel tempo. Questa è la realtà per molti lavoratori che, dopo il 1996, si trovano a dover affrontare una prospettiva di pensionamento più tardivo rispetto ai 67 anni.